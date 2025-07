Omicidio Willy, Gabriele Bianchi resta in carcere: respinta la richiesta di liberazione anticipata

No alla liberazione anticipata

La notizia arriva come un macigno: la richiesta di liberazione anticipata presentata da Gabriele Bianchi, il maggiore dei fratelli coinvolti nell'omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, è stata respinta. I magistrati di sorveglianza non hanno trovato motivazioni sufficienti per concedere il beneficio al 30enne originario di Artena, in provincia di Roma, esperto in arti marziali.

Decisione condivisa da più livelli giudiziari

Il caso è passato attraverso varie istanze: inizialmente davanti al magistrato di sorveglianza, poi al Tribunale di sorveglianza di Roma e infine alla Corte di Cassazione. Tutti hanno ribadito la stessa posizione: nessuna libertà anticipata per Bianchi. Tra i fattori determinanti c'è stata la condotta del detenuto nel carcere di Rebibbia.

L’omicidio che ha scosso l’Italia

L'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenne a Colleferro e suscitò una profonda emozione in tutto il Paese. L'aggressione brutale subita dal giovane portò alla condanna in secondo grado dei fratelli Bianchi a 28 anni di reclusione ciascuno. La vicenda continua a tenere banco nei tribunali e nei media per la sua drammaticità e le implicazioni sociali che comporta.

Le motivazioni dietro il rifiuto

Sebbene Gabriele Bianchi abbia cercato attraverso i suoi legali di ottenere una revisione della sua detenzione, gli organi giudiziari hanno valutato che le sue azioni all'interno del carcere non giustifichino un trattamento indulgente. Il suo tentativo si è anche accompagnato alla stesura di un libro mentre era detenuto, ma questo non ha pesato sulla decisione finale dei giudici.

