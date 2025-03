Omicidio Willy: la Corte d’Appello di Roma conferma l’ergastolo per Marco Bianchi e 28 anni a Gabriele

Dopo oltre tre anni e mezzo di battaglie processuali, la giustizia si è pronunciata ancora una volta sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte. La Corte d’Assise di Appello di Roma ha emesso la sentenza nel processo d’Appello bis: ergastolo per Marco Bianchi, 28 anni per il fratello Gabriele, a cui sono state riconosciute le attenuanti generiche.

Un verdetto che arriva a distanza di mesi dalla decisione della Corte di Cassazione, che aveva disposto un nuovo processo limitatamente alla questione delle attenuanti, lasciando invariata la responsabilità penale per l’omicidio. La pena definitiva segna l’ennesima tappa di una vicenda che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e che continua a indignare per la brutalità della violenza di gruppo.

L’omicidio di Willy: una notte di violenza cieca a Colleferro

Era la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 quando Willy Monteiro Duarte, ventunenne di origini capoverdiane, perse la vita sotto una raffica di colpi spietati a Colleferro, in provincia di Roma. Un’aggressione che si consumò in pochi istanti, senza alcuna possibilità di difesa per la giovane vittima.

Secondo le ricostruzioni processuali, Marco e Gabriele Bianchi, insieme ad altri due imputati, sferrarono calci e pugni con una violenza spropositata, agendo con una brutalità che la giustizia ha inquadrato come omicidio volontario con dolo eventuale. Willy, estraneo alla rissa scoppiata quella sera, fu colpito mortalmente mentre tentava di difendere un amico.

La sentenza: un epilogo di giustizia parziale?

Dopo la condanna all’ergastolo in primo grado per entrambi i fratelli Bianchi, la Cassazione aveva stabilito che per Gabriele dovesse essere valutato nuovamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, aprendo così le porte al processo d’Appello bis. La decisione della Corte d’Assise di Appello ha confermato l’ergastolo per Marco e rideterminato la pena per Gabriele a 28 anni di reclusione, tenendo conto della sua posizione rispetto al fratello.

I due imputati, in aula, hanno tentato di fornire una versione diversa della loro storia. “Chiediamo scusa, ma non siamo mostri”, hanno dichiarato davanti ai giudici, nel tentativo di distanziarsi dalla narrazione che li dipinge come aggressori senza scrupoli. Ma il loro pentimento non ha convinto la Corte, che ha ribadito la gravità del loro operato.

Le reazioni: il dolore di una famiglia e una giustizia che non restituisce Willy

All’uscita dall’aula, la madre di Willy ha pronunciato parole che risuonano come una ferita mai rimarginata: “Le condanne non ce lo ridaranno”. Una frase che racchiude il dolore di una famiglia che ha perso un figlio in circostanze assurde, vittima di una violenza che continua a interrogare il nostro sistema sociale e giudiziario.

Dall’altra parte, i difensori degli imputati hanno annunciato che valuteranno ulteriori azioni legali, ma il percorso processuale sembra aver ormai definito le responsabilità dei fratelli Bianchi.

Un caso simbolo per il dibattito sulla violenza giovanile

L’omicidio di Willy Monteiro Duarte ha prodotto un dibattito forte sulla violenza giovanile, sulle sottoculture criminali e sull’assenza di freni in episodi di brutale aggressività. Non è un caso che questa vicenda abbia spinto istituzioni e società civile a interrogarsi su come prevenire nuove tragedie di questo tipo. Rimane aperta la riflessione su cosa possa realmente arginare la deriva violenta di certi contesti. Perché Willy non è morto solo per mano di chi lo ha colpito, ma anche per il vuoto di valori che ha permesso che ciò accadesse.

