Ortodonzia invisibile: di cosa si tratta e quali sono i vantaggi

Sappiamo alla perfezione che per risalire alle origini della storia dell’ortodonzia sia necessario fare riferimento all’antica Grecia. Ebbene, da quel momento ad oggi sono passati centinaia e centinaia di anni di sviluppo ed evoluzione sia dal punto di vista scientifico che tecnologico. Al punto tale che, oggigiorno, le persone possono ricorrere a un’ortodonzia invisibile per sistemare le loro dentature.

Ortodonzia invisibile: di cosa si tratta

Come si può facilmente intuire dalla denominazione di questa tecnica, si parla di ortodonzia estetica invisibile per fare riferimento a quell’insieme di trattamenti che hanno come obiettivo di risolvere problemi dentali, tra tutti denti storti e malocclusione, in maniera discreta.

L’ortodonzia invisibile mette a disposizione un’alternativa che è certamente meno appariscente se confrontata con un apparecchio metallico classico, come si può notare anche sulla piattaforma di drsmile . Si tratta di una soluzione che offre un vantaggio al paziente, ovvero quello di fare in modo che si senta molto più a suo agio.

Scendendo più nello specifico, in particolar modo per quanto riguarda gli adulti, l’ortodonzia invisibile rappresenta una possibilità da considerare soprattutto per tutti coloro che lavorano a contatto con le persone, oppure che potrebbero provare vergogna nell’indossare un apparecchio tradizionale che è molto evidente.

Il funzionamento dell’ortodonzia invisibile

Questo tipo di ortodonzia permette di migliorare notevolmente sia la salute che l’estetica della propria bocca. Si tratta di una tecnica che chiaramente ha il suo punto di forza nell’essere poco evidente, visto che l’apparecchio presenta lo stesso colore dello smalto dei denti oppure può anche essere completamente trasparente, esattamente come nel caso degli allineatori invisibili.

Come avviene con l’apparecchio metallico classico, ecco che i vari dispositivi ortodontici invisibili garantiscono una notevole pressione sui denti, determinando il loro spostamento in modo progressivo fino a collocarli nella loro posizione corretta. È chiaro che il livello della pressione che viene esercitata sulla dentatura può essere differente in relazione alla tipologia di apparecchio impiegato, visto che si può trattare di bite trasparenti piuttosto che di brackets, sempre trasparenti o dello stesso colore dei denti.

I vari tipi di ortodonzia invisibile

Come abbiamo detto in precedenza, ci sono numerose tecniche che fanno parte dell’ortodonzia invisibile. Nel caso si abbia una problematica relativa alla propria dentatura la prima cosa da fare è quella di contattare un ortodontista, in maniera tale da scegliere quale possa essere la soluzione più adatta ed efficace in relazione alle proprie esigenze.

Sono due le categorie in cui si possono classificare le varie tecniche di ortodonzia invisibile. Si tratta dell’ortodonzia invisibile fissa e dell’ortodonzia rimovibile trasparente.

Nel primo caso, ecco che si possono trovare tante soluzioni conosciute, come ad esempio l’apparecchio realizzato in ceramica. Un’altra opzione è l’apparecchio creato in zaffiro: sia in questo caso che nel precedente, va detto che sono apparecchi dotati di appositi brackets estetici che devono essere sistemati appositamente sulla zona anteriore dei denti. Un’altra opzione è rappresentata dall’apparecchio linguale, che invece può contare sulla presenza di brackets che vengono applicati sulla parte posteriore dei denti.

La seconda categoria è quella dell’ortodonzia invisibile rimovibile. In questo caso, ecco che i vari allineatori trasparenti rappresentano certamente un’alternativa decisamente più comoda in confronto alle tipologie di apparecchi ortodontici fissi e classici. I vantaggi sono soprattutto dal punto di vista estetico, oltre al lato pratico, dato che sono facilmente rimovibili.

Ecco quindi che sono diverse le opzioni relative all’ortodonzia invisibile. Nel caso di problematiche come denti storti o malocclusione basterà quindi rivolgersi a un ortodontista di fiducia che troverà la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

