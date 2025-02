All’Ospedale di Colleferro inaugurata la prima Risonanza Magnetica Pubblica

Nonostante la presenza di cinque Ospedali a Tivoli, Colleferro, Monterotondo, Palestrina e Subiaco, la ASL Roma 5 è stata l’unica ASL del Lazio priva del macchinario per la Risonanza Magnetica

“Un primo risultato importante per la sanità pubblica e la medicina territoriale l’arrivo della prima risonanza magnetica pubblica dell’Ospedale di Colleferro (Rm) e la seconda dell’Asl Roma 5 dopo quella consegnata a Tivoli lo scorso giugno.

Era il 4 luglio 2023 quando con un’interrogazione in consiglio regionale denunciavo come l’ASL Roma 5 fosse l’unica Asl del Lazio priva del macchinario per la risonanza magnetica, nonostante la presenza dei ben 5 Poli Ospedalieri di Tivoli, Colleferro, Monterotondo, Palestrina, Subiaco, di due Case della Salute e delle relative REMS.

I cittadini residenti erano sottoposti a pesanti sacrifici, in quanto per accedere al servizio erano costretti a rivolgersi a strutture lontane, fuori dal territorio della ASL di riferimento, o a strutture private non sempre nelle possibilità di tutti.

Lo scorso giugno è arrivata la prima a Tivoli, a novembre la conferma di quella per l’ospedale di Colleferro inaugurata oggi insieme con tutto il personale medico e sanitario, i cittadini e i vertici istituzionali, dal presidente della Regione Francesco Rocca, con delega alla Sanità, al sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna, che ringrazio per la sensibilità dimostrata”. Così la consigliera regionale PD del Lazio, Eleonora Mattia, a margine dell’inaugurazione della risonanza magnetica pubblica dell’Asl RM 5 presso l’Ospedale di Colleferro.