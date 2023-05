Ostia Antica, Federcori presenta il concerto per Ennio Morricone

Chorus inside international-Federcori in collaborazione con il Teatro di Ostia Antica realizza il secondo evento dedicato a Ennio Morricone.

Il concerto si terrà il 29 Giugno 2023 alle ore 20:30 nella splendida cornice del Teatro di Ostia Antica oltre duecento coristi provenienti da 20 cori della regione, insieme all’Orchestra Xilon del M° Paolo Matteucci si riuniranno per celebrare il grande compositore Ennio Morricone, raccontando la sua storia attraverso la sua musica.

Una serata pensata per accompagnare gli spettatori in un viaggio nei ricordi con le indimenticabili musiche da film e alcune pagine poco conosciute, rielaborate ed armonizzate per Chorus Inside Lazio, tra le quali spiccano i brani “C’era una volta il West” “Il pianista sull’oceano”, “Mission” e il mai dimenticato “Mosè”.

Una grande platea di artisti parteciperanno, nel solco della tradizione di queste manifestazioni di Federcori, vede la partecipazione di numerose Corali amatoriali e semiprofessioniste legate alla Federcori, l’Associazione che riunisce le attività corali italiane e che promuove la crescita culturale del paese.

L’evento fa parte di un progetto più ampio realizzato dalla Federcori dedicato al grande Maestro Morricone che si prefigge di portare ancora una volta la sua musica per il mondo, facendo questa volta tappa a Ostia Antica dopo il successo di inizio anno al parco della Musica di Roma.

L’iniziativa è promossa da Chorus Inside international, dalla ICCF, da Sette Note Romane e da Chorus Inside Ucraina.

La locandina dell’evento

© Riproduzione riservata