Ostia Antica ritrova il suo fiume: inaugurato il nuovo Parco d’affaccio sul Tevere

Un nuovo spazio per vivere il fiume

Chi conosce Ostia Antica sa che lì, tra i resti dell’antica colonia romana e la quiete del paesaggio fluviale, il tempo sembra scorrere in modo diverso. Ma fino a ieri, quella parte del Tevere rimaneva inaccessibile, una linea d’acqua separata dalla vita quotidiana. Ora qualcosa è cambiato. È stato inaugurato il nuovo Parco d’affaccio sul Tevere, il terzo dei cinque previsti da Roma Capitale grazie a un investimento complessivo di 7,3 milioni di euro in fondi giubilari. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’intervento a Ostia Antica ha restituito alla cittadinanza un’area di 1,5 ettari, pensata per essere attraversata a piedi o in bicicletta, ma anche per essere vissuta con calma, fermandosi nei punti di sosta panoramici. La vera novità, però, è il legame ristabilito con il fiume. Il pontile completamente riqualificato permette ora l’attracco dei battelli, creando un collegamento diretto con il centro città. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Natura, archeologia e un nuovo modo di muoversi

Non si tratta solo di un’area verde, ma di un piccolo sistema ecologico in cui il paesaggio ha ripreso a respirare. I lavori hanno ridotto la presenza di specie infestanti, favorendo la crescita della flora tipica dell’ambiente fluviale: felci, canneti e un rinnovato bosco igrofilo. Un contesto ideale anche per chi cerca un’esperienza di educazione ambientale, magari in compagnia dei più piccoli.

Ed è proprio questo l’intento dichiarato da Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente: trasformare una sponda dimenticata in un luogo da vivere, promuovendo benessere, formazione e rispetto per l’ambiente. Il parco dialoga con la storia millenaria degli Scavi di Ostia Antica, a pochi passi di distanza, creando un’inedita connessione tra archeologia e natura.

Un’infrastruttura sociale, prima ancora che urbana

L’idea di fondo è semplice, ma potente: restituire luoghi, aprire spazi, creare comunità. Alla base c’è un modello di parco che non si limita alla fruizione passiva, ma invita i cittadini a diventarne parte attiva. Per questo è stato pubblicato anche un bando per la gestione condivisa, rivolto ad associazioni e realtà del territorio. Si punta alla co-progettazione, ai “patti di collaborazione” che permettono di tenere vivi gli spazi pubblici attraverso la partecipazione diretta.

Mario Falconi, presidente del Municipio X, ha sottolineato come il parco rappresenti un’opportunità per il quadrante sud-ovest della città, da sempre in cerca di nuovi punti di aggregazione sostenibili. Fabrizio Ghera, assessore regionale, ha parlato di una possibile estensione del progetto attraverso la mobilità fluviale, auspicando la creazione di un vero e proprio itinerario urbano via acqua. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un invito a scoprire (o riscoprire) il Tevere

Il sindaco Roberto Gualtieri, presente all’inaugurazione, ha parlato apertamente di una “nuova fase” nel rapporto tra Roma e il suo fiume. “Sarà meraviglioso poter arrivare qui dal centro in battello, scendere e passare la giornata immersi nella natura e nella storia”, ha detto. E in effetti, è proprio questo il potenziale ancora poco esplorato del Tevere: non solo barriera o sfondo urbano, ma corridoio vivo, navigabile, che può legare quartieri, esperienze, generazioni.

Il Parco d’affaccio di Ostia Antica, allora, diventa una soglia simbolica. Un luogo in cui il Tevere torna a essere protagonista, accessibile senza filtri, senza cancelli. Dove si può camminare accanto all’acqua, ascoltarla, farne parte. Un invito a rallentare, ad abitare meglio lo spazio che ci circonda. E forse, anche a guardarci intorno con più attenzione.

© Riproduzione riservata