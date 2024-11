Ostia, ingresso libero per il convegno sulla depressione giovanile: ecco quando

“La depressione giovanile: un mostro da sconfiggere”: con questo titolo emblematico, si terrà domenica 24 novembre alle 10.30 presso il Polo Natatorio di Ostia un convegno aperto al pubblico che riunirà esperti di psichiatria, psicologia, neuroscienze e rappresentanti istituzionali. Organizzato da Matteo Sampieri, presidente dell’associazione F.T.S. (Futuro Tradizione Storia), con il patrocinio di Confesercenti Roma e Lazio, l’evento rappresenta un’occasione fondamentale per accendere i riflettori su un tema tanto urgente quanto sottovalutato: la depressione tra i giovani.

Sampieri: “Lavorare insieme per sconfiggere mostro”

La depressione giovanile è spesso un nemico invisibile, capace di erodere il benessere psicologico di ragazzi e ragazze, influendo profondamente sulle loro vite e su quelle delle loro famiglie. “Il nostro obiettivo è sensibilizzare e creare consapevolezza, affinché si comprenda quanto sia necessario lavorare insieme per sconfiggere questo mostro”, ha dichiarato Matteo Sampieri, sottolineando l’importanza di fare rete tra istituzioni, professionisti e scuole.

Secondo recenti dati, i disturbi depressivi tra i giovani sono in aumento, con una crescente pressione derivante da aspettative sociali, uso smodato della tecnologia e isolamento emotivo. Tuttavia, nonostante la loro diffusione, il tema rimane spesso relegato ai margini del dibattito pubblico.

Convegno sulla depressione giovanile, il programma

Il convegno vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama scientifico e istituzionale:

Salvatore Merra , psichiatra e presidente del Comitato scientifico dell’Associazione ricerca e formazione in neuroscienze, interverrà sull’impatto neurobiologico della depressione.

, psichiatra e presidente del Comitato scientifico dell’Associazione ricerca e formazione in neuroscienze, interverrà sull’impatto neurobiologico della depressione. Vito Giannini , psicologo clinico e presidente della fondazione “Gold Millennium”, discuterà di approcci psicologici innovativi.

, psicologo clinico e presidente della fondazione “Gold Millennium”, discuterà di approcci psicologici innovativi. Vania Salvati , psicologa, e Arianna Giovannetti , medico legale, affronteranno il tema della prevenzione e delle conseguenze psicologiche nei contesti familiari e scolastici.

, psicologa, e , medico legale, affronteranno il tema della prevenzione e delle conseguenze psicologiche nei contesti familiari e scolastici. Valentina Fabbri, presidente di Confesercenti Ostia, Fiumicino e Pomezia, porterà il punto di vista della comunità locale.

A moderare il dibattito sarà Davide Auciello, vice presidente F.T.S., mentre i lavori si concluderanno con un intervento di Matteo Sampieri, promotore dell’evento.

La registrazione è obbligatoria

Sul versante istituzionale, il convegno sarà arricchito dagli interventi di Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione d’inchiesta sulle Periferie della Camera dei deputati, e di Andrea Morelli, assessore alle scuole e politiche giovanili del X Municipio. Entrambi sottolineeranno l’importanza di politiche pubbliche mirate per supportare i giovani e le loro famiglie, promuovendo una maggiore consapevolezza e offrendo strumenti concreti di aiuto. “La lotta alla depressione giovanile non può prescindere da un intervento sistemico che coinvolga scuole, famiglie, associazioni e istituzioni”, ha ribadito Morelli.

L’evento, gratuito ma con registrazione obbligatoria, rappresenta un’occasione preziosa per giovani, genitori, educatori e operatori sociali di confrontarsi con esperti e istituzioni su come riconoscere, prevenire e affrontare la depressione giovanile. “Invitiamo in particolare i ragazzi a partecipare, perché il loro coinvolgimento è fondamentale per il cambiamento”, ha sottolineato Sampieri.