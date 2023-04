Padellata di lonza di maiale e ortaggi e i consigli di Donna Assunta

A chi non è mai rimasta qualche fetta di prosciutto nel frigo non più freschissima. Potrebbe essere perfetta per dare sapore a molte ricette. Fate così: fate seccare il prosciutto al forno, poi tritatelo. Conservatelo in un vasetto di vetro sempre in frigo. Potrete usarlo per insaporire pasta e fagioli, oppure fare una gustosa pastasciutta. E a tavola questa settimana cosa mettiamo?

Padellata di lonza di maiale e ortaggi

Ingredienti per 4 persone: 600 gr. di lonza di maiale, 200 gr. di piselli, 2 carote, 2 zucchine, due manciate di spinaci, uno spicchio d’aglio, mezzo limone, olio extravergine di oliva, sale e pepe.

Scottate i piselli in acqua salata. Pulite e tagliate a pezzetti carote e zucchine. Tagliate la carne a bocconcini. Rosolateli in padella con un filo di olio, a fiamma moderata per 20 minuti circa. Salate, pepate e togliete la carne dal fuoco. In un’altra padella con l’olio rimasto, fate saltare separatamente, prima le carote, poi le zucchine. Unite poi la carne, bagnate con poca acqua e cuocete ancora per una decina di minuti. Alla fine aggiungete gli spinaci lavati nella padella con gli altri ingredienti. Mescolate e cuocete per altri cinque minuti a fuoco vivo. Irrorate con il succo del limone e regolate di sale e pepe. Servite ancora caldo. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata