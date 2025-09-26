Nella giornata del 23 settembre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Palestrina hanno eseguito due distinte operazioni antidroga che hanno portato all’arresto di tre persone e al sequestro di cocaina, hashish e marijuana.

Il primo intervento è avvenuto a Zagarolo (Rm), in località Colle Villa. Durante un normale controllo alla circolazione stradale, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato un uomo di 33 anni, incensurato, fermo in un’area di sosta. L’atteggiamento visibilmente nervoso dell’automobilista ha spinto gli operatori ad approfondire con una perquisizione.

All'interno della vettura i Carabinieri hanno trovato 43 dosi di cocaina già confezionate, pronte per essere immesse sul mercato, per un peso complessivo di circa 18 grammi. Oltre alla droga, l'uomo aveva con sé 700 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

La perquisizione domiciliare e l’arresto della moglie

L'attività si è poi estesa all'abitazione del 33enne. Qui i militari dell'Aliquota Operativa hanno rinvenuto ulteriori 1,5 grammi di cocaina, circa 4 grammi di marijuana e 50 grammi di hashish, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

In casa era presente anche la moglie, una 27enne incensurata. La donna ha fornito informazioni utili al rinvenimento dello stupefacente, evidenziando la piena conoscenza delle attività illecite del marito. Per questo motivo è stata a sua volta arrestata.

Al termine delle formalità, i due coniugi sono stati posti agli arresti domiciliari. L’udienza di convalida si terrà dinanzi al Tribunale di Tivoli, su richiesta della Procura della Repubblica. Carabinieri con la droga sequestrata

Marijuana coltivata in giardino a Olevano Romano

Sempre il 23 settembre, i Carabinieri della Stazione di Olevano Romano hanno eseguito un’altra operazione. Durante un controllo, i militari hanno scoperto un giovane di 23 anni che coltivava piante di marijuana all’interno del proprio giardino.

La perquisizione ha permesso di rinvenire anche ulteriore sostanza stupefacente dello stesso tipo, già essiccata e pronta per essere confezionata. Anche per lui è scattato l’arresto in flagranza di reato. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio direttissimo disposto dalla Procura di Tivoli.

La strategia di contrasto allo spaccio

I sequestri e gli arresti rientrano nella più ampia attività di controllo portata avanti dai Carabinieri della Compagnia di Palestrina, che include il Nucleo Operativo e Radiomobile e le dieci Stazioni dipendenti. L’azione si concentra sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità sociali del territorio.

La stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Tivoli consente di dare continuità a un’attività investigativa mirata e capillare, che punta a colpire non solo i grandi canali di approvvigionamento, ma anche le forme di spaccio diffuso nei centri abitati.

Le garanzie processuali