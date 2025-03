Palombara Sabina guarda al futuro: posata la prima pietra del Palazzetto dello Sport. Cittadini soddisfatti?

Sabato 22 marzo 2025, una data che rimarrà impressa nella memoria della comunità di Palombara Sabina (Roma). Alla presenza del Ministro dello Sport, Andrea Abodi, è stata ufficialmente posata la prima pietra per la realizzazione del Palazzetto dello Sport, un’opera destinata a diventare il fulcro delle attività sportive del territorio e simbolo di rinascita e crescita sociale.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alessandro Palombi, ha fortemente voluto questo progetto, concepito non solo come uno spazio sportivo, ma come un centro di aggregazione sociale e culturale per l’intera cittadinanza. “Il nostro obiettivo – ha dichiarato il sindaco durante la cerimonia – è offrire ai giovani un luogo sicuro e moderno dove poter praticare sport, crescere come cittadini e sentirsi parte di una comunità viva e dinamica”.

Un progetto ambizioso per il futuro delle nuove generazioni

Il Palazzetto dello Sport sorgerà su un’area strategica, facilmente raggiungibile da tutti i quartieri di Palombara Sabina, e sarà dotato di strutture moderne e accessibili. La progettazione, affidata a uno studio di architettura specializzato, prevede un’ampia palestra polifunzionale, spazi dedicati a diverse discipline sportive, tribune per il pubblico, spogliatoi moderni e una zona dedicata al ristoro.

Particolare attenzione è stata posta all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale. L’edificio sarà infatti alimentato da impianti fotovoltaici e utilizzerà tecniche costruttive all’avanguardia per ridurre l’impatto ambientale e garantire il massimo comfort agli utenti.

Un investimento per lo sviluppo del territorio

L’opera è finanziata attraverso una sinergia tra fondi comunali, regionali e statali, per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro. Un progetto ambizioso, ma necessario, come sottolineato dal Ministro Abodi nel suo intervento: “Il Palazzetto dello Sport rappresenta non solo un’opportunità per i giovani sportivi, ma anche un segno concreto dell’impegno dello Stato e delle istituzioni nel favorire il benessere e la coesione sociale nei territori”.

Un simbolo di identità e appartenenza

Durante la cerimonia, alla quale hanno partecipato numerosi cittadini, associazioni sportive e realtà locali, è emerso un forte senso di appartenenza alla comunità. Il Palazzetto non sarà solo un luogo dedicato alle attività sportive, ma anche uno spazio aperto a eventi culturali e iniziative sociali, in grado di attrarre visitatori e stimolare l’economia locale.

“L’obiettivo – ha concluso il sindaco Palombi– è creare un luogo che rappresenti un punto di riferimento per i giovani e per l’intera comunità, un simbolo di identità collettiva e orgoglio cittadino”.

La realizzazione del Palazzetto dello Sport di Palombara Sabina si inserisce quindi in una visione più ampia di sviluppo territoriale, promuovendo al contempo l’attività fisica, la socialità e l’educazione civica delle nuove generazioni. Un progetto che guarda al futuro con ambizione e determinazione.

