Palombara Sabina, torna il Giorno di Bacco: il 16 novembre il borgo diventa capitale del gusto

L'edizione 2025 del "Giorno di Bacco" segna un traguardo importante per Palombara Sabina, in provincia di Roma. Non solo perché si tratta del ventunesimo appuntamento con una manifestazione ormai entrata nella tradizione locale, ma anche perché l'evento si prepara a tornare con un programma più ampio, capace di richiamare visitatori da tutta la provincia di Roma.

La data scelta è domenica 16 novembre, quando il Castello Savelli, simbolo del borgo, aprirà i suoi spazi a una giornata dedicata al vino, ai sapori della Sabina e alla socialità che ruota attorno alle feste popolari.

Programma: degustazioni, vini e tradizioni locali

La storia del Giorno di Bacco racconta il legame di Palombara Sabina con la sua tradizione enogastronomica. Edizione dopo edizione, il format è rimasto riconoscibile pur ampliandosi. I saloni affrescati del Castello Savelli e il suo cortile, luoghi che conservano ancora oggi la solidità architettonica delle costruzioni medievali, accoglieranno nuovamente produttori locali e cantine laziali.

Qui si potranno degustare vini della Sabina, del Lazio e di altre zone d’Italia, offrendo un quadro completo delle produzioni vinicole più rappresentative del periodo autunnale.

Accanto ai vini sarà possibile assaggiare piatti preparati per l'occasione. Pizze fritte, arrosticini, prodotti tipici con olio extravergine locale e ricette tradizionali rappresentano un richiamo costante per i visitatori abituali. L'obiettivo degli organizzatori è mantenere un clima familiare e informale, invitando a una giornata in cui il cibo diventa strumento di incontro e condivisione.

Il Castello Savelli come teatro gastronomico e culturale

Il Castello Savelli, che domina il borgo con la sua struttura imponente, è il cuore dell’evento. I suoi ambienti, normalmente visitabili solo in occasioni specifiche, saranno aperti per accogliere mostre, degustazioni e laboratori. Persino le antiche carceri del castello, solitamente meno conosciute ai visitatori, diventeranno un luogo dedicato agli assaggi guidati, con percorsi costruiti per valorizzare i prodotti della Sabina e raccontare la qualità delle eccellenze locali.

La scelta di utilizzare spazi così simbolici risponde alla volontà dell’Associazione culturale “Idee e Valori” – organizzatrice dell’evento – di unire la promozione enogastronomica alla valorizzazione del patrimonio storico del territorio. L’evento non rappresenta solo un appuntamento di gusto, ma anche un’occasione per scoprire un borgo che conserva intatto il suo profilo medievale.

Un evento popolare aperto alle famiglie

Il Giorno di Bacco non è un festival esclusivo dedicato solo agli appassionati di vino. Gli organizzatori hanno scelto di creare un programma che possa coinvolgere anche famiglie con bambini, grazie alla presenza di aree dedicate, attività ludiche e spazi sicuri in cui sostare e partecipare a iniziative pensate per i più piccoli. L’atmosfera che si crea nel borgo durante la manifestazione è quella di una festa di paese ampliata a un pubblico più vasto, in cui visitatori e residenti si muovono in un contesto accogliente e animato da musica dal vivo.

Palombara Sabina e i suoi tesori

Parte del fascino della giornata è legato anche alla cornice in cui si svolge. Palombara Sabina è un borgo che conserva scorci caratteristici e un patrimonio culturale che merita di essere conosciuto. A pochi chilometri dal centro abitato si trova l’Abbazia di San Giovanni in Argentella, uno dei complessi religiosi più significativi della Sabina. La struttura, costruita su stratificazioni romane e paleocristiane, rappresenta una tappa ideale per i visitatori che desiderano unire alla festa un momento di esplorazione culturale.

Il legame con il territorio è un elemento che gli organizzatori considerano prioritario. Ogni edizione del Giorno di Bacco diventa anche un’occasione per valorizzare il tessuto sociale e produttivo della Sabina, mostrando a un pubblico più ampio il lavoro delle aziende agricole, dei piccoli produttori e delle realtà locali impegnate nella tutela delle tradizioni.

Un appuntamento che rinnova l’identità del borgo

Per Palombara Sabina, il Giorno di Bacco non rappresenta solo un evento di richiamo, ma un momento capace di rafforzare il senso di comunità. Il 16 novembre il borgo tornerà a riempirsi di visitatori, luci, stand gastronomici e musica. La formula dell’ingresso libero incoraggia una partecipazione ampia, rendendo la giornata accessibile a tutti.

L’unica cosa non prevista nel programma è la moderazione a tavola, perché questa manifestazione nasce proprio per celebrare la convivialità e i sapori della stagione autunnale. La ventunesima edizione conferma un percorso che continua a evolversi senza perdere autenticità. Il Giorno di Bacco rimane un appuntamento capace di unire sapori, storia e socialità, valorizzando un territorio che fa dell’accoglienza e della tradizione i suoi punti di forza.