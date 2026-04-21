Papa Francesco, un anno dopo Roma lo ricorda a Santa Maria Maggiore con la messa dei cappellani della Polizia

A un anno dalla scomparsa di Papa Francesco, Roma ha vissuto questo pomeriggio uno dei momenti più raccolti e significativi del suo lungo congedo dalla memoria pubblica. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore, luogo profondamente legato al pontificato di Jorge Mario Bergoglio e anche alla sua sepoltura, alle 18 si è celebrata una Santa Messa in suffragio promossa con la partecipazione di 50 cappellani della Polizia di Stato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A presiedere la liturgia è stato il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, figura che già nei giorni del lutto del 2025 aveva accompagnato i passaggi più solenni del commiato al Pontefice argentino.

Il ricordo di Papa Francesco nel luogo più legato al suo pontificato

La scelta di Santa Maria Maggiore non ha avuto un valore soltanto liturgico. La basilica liberiana è stata per anni uno dei riferimenti spirituali più riconoscibili di Papa Francesco, che vi si recava spesso in preghiera prima e dopo i viaggi apostolici e che proprio lì ha voluto essere sepolto.

Per questo la celebrazione di oggi ha assunto un significato che va oltre l’anniversario: non solo il ricordo di un Papa amatissimo, ma anche il ritorno simbolico nel luogo che più di altri racconta il suo rapporto personale con la devozione mariana e con Roma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La presenza dei cappellani della Polizia di Stato e il valore della celebrazione

La partecipazione di 50 cappellani della Polizia di Stato ha dato alla messa un profilo molto preciso. Non una commemorazione generica, ma un appuntamento capace di unire dimensione religiosa, servizio pubblico e memoria istituzionale. I cappellani rappresentano infatti una presenza discreta ma importante accanto agli agenti, nei momenti ordinari del lavoro come nelle circostanze più dure: lutti, emergenze, ferite personali, tensioni sociali, necessità di ascolto.

In questo quadro, il ricordo di Papa Francesco si lega in modo naturale al suo magistero, spesso rivolto a chi svolge compiti di responsabilità civile con spirito di servizio, equilibrio e attenzione verso i più fragili.

Non è un dettaglio secondario che la Polizia di Stato abbia voluto essere presente con una così ampia rappresentanza spirituale. Bergoglio, nel corso del suo pontificato, ha più volte richiamato le forze dell’ordine a un’idea alta del proprio ruolo: fermezza nella legalità, ma anche umanità, misura, rispetto della persona. Una linea che ha lasciato un’impronta forte pure in ambienti istituzionali tradizionalmente lontani dalla ribalta ecclesiale ma non dal bisogno di riferimenti morali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il ruolo del cardinale Re nel primo anniversario

A guidare la celebrazione è stato il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, nome che torna con particolare evidenza ogni volta che la Chiesa si ritrova davanti a passaggi di grande peso simbolico. La sua presenza ha rafforzato il carattere solenne della messa di oggi e ha dato continuità a un percorso di memoria iniziato già con le esequie di Papa Francesco. Re rappresenta infatti una voce autorevole della gerarchia ecclesiastica, capace di tenere insieme il tono del raccoglimento e quello della testimonianza storica.

In una giornata già segnata dalla forte partecipazione emotiva dei fedeli, la liturgia celebrata dal cardinale ha assunto anche il valore di un ponte ideale fra il tempo del dolore immediato e quello della rilettura. Dopo dodici mesi, il ricordo di Francesco non resta affidato soltanto all’affetto popolare o alle immagini dei funerali, ma prende sempre più la forma di un bilancio sul suo lascito: l’attenzione agli ultimi, la sobrietà del potere, il linguaggio diretto, la volontà di portare la Chiesa dentro le ferite del presente.

Roma, la memoria pubblica e l’eredità di Bergoglio

Che questo anniversario si sia celebrato nel cuore di Roma ha un peso preciso. Papa Francesco ha avuto con la capitale un rapporto intenso, non sempre semplice, ma certamente profondissimo. Roma è stata la città del suo ministero e insieme il luogo dove il suo stile pastorale ha trovato la sua espressione più visibile: visite improvvise, soste di preghiera, incontri con poveri, detenuti, malati, volontari, parroci di periferia.

Per questo ogni commemorazione romana dedicata a lui porta con sé un livello ulteriore di partecipazione, quasi familiare.

La messa di oggi, pur nella sua compostezza, si inserisce dentro questo legame. È il segno che la figura di Francesco continua a parlare non soltanto ai credenti praticanti, ma anche a chi ha colto nel suo pontificato un messaggio civile prima ancora che religioso. Il richiamo alla misericordia, l’insistenza sulla pace, la critica agli egoismi sociali e la centralità degli invisibili hanno lasciato una traccia riconoscibile ben oltre i confini ecclesiali.

Un anniversario che non chiude il ricordo

Il primo anniversario della morte di un Pontefice non è mai una data puramente commemorativa. È il passaggio in cui il lutto cede spazio alla memoria strutturata, alla riflessione sul senso di un’eredità, alla domanda su ciò che resta davvero nel tempo.

Nel caso di Papa Francesco, resta molto: uno stile, un lessico, una postura pastorale e pubblica che ha cambiato il modo di raccontare il papato nel XXI secolo. Anche per questo la celebrazione di Santa Maria Maggiore non è apparsa come un rito confinato al calendario, ma come un atto vivo, capace di riaccendere il rapporto affettivo e spirituale con il suo nome.

Il fatto che a raccogliersi in preghiera siano stati anche i cappellani della Polizia di Stato aggiunge un elemento ulteriore: la memoria di Francesco continua a farsi largo nei luoghi dove servizio, responsabilità e fragilità umana si toccano ogni giorno. È lì che il suo insegnamento conserva una forza concreta. E forse è proprio questa la misura più autentica del ricordo romano di oggi: non l’omaggio formale a un protagonista della storia recente della Chiesa, ma la persistenza di una voce che, anche un anno dopo, resta riconoscibile e presente.