Pasqua e Pasquetta al Bioparco di Roma, iniziative per tutte le età dal 18 al 22 aprile

Natura e scoperta: la Pasqua 2025 si vive al Bioparco

Non è un semplice parco zoologico. Il Bioparco di Roma, soprattutto durante le festività, si trasforma in uno spazio dinamico dove l’apprendimento passa attraverso l’esperienza diretta. E per le vacanze di Pasqua 2025, il calendario si riempie di iniziative pensate per coinvolgere famiglie, bambini e adulti in un percorso che unisce il gioco alla scoperta del mondo animale, con un occhio sempre attento alla sostenibilità.

Dal 18 al 22 aprile, con esclusione della sola domenica 20 per alcune attività, l’intero parco sarà animato da eventi tematici in cui le uova – simbolo universale di rinascita – diventano il filo conduttore per raccontare la biodiversità.

La caccia alle uova: avventura e gioco educativo

Il 18 e 19 aprile, dalle 10.30 alle 12.30, la Caccia alle uova rappresenta l’attività principe per le famiglie. Un gioco a squadre in cui, mappa alla mano, adulti e bambini esploreranno il parco affrontando prove di abilità, piccoli enigmi e sfide creative, fino a conquistare il “tesoro”: un uovo gigante pieno di sorprese. Dietro la semplicità del gioco si nasconde un’attenta progettazione pedagogica, curata dall’associazione “Il flauto magico”, per stimolare spirito di osservazione e collaborazione.

Uova da record e animali sorprendenti

Durante tutte le giornate, dalle 11.30 alle 16.30, due postazioni tematiche arricchiranno l’esperienza: “Uova da record” e “Non solo uccelli”. La prima propone un percorso interattivo tra modelli di uova dalle dimensioni sorprendenti – da quelle microscopiche di alcuni rettilinei a quelle enormi dello struzzo – con un quiz finale per testare le proprie conoscenze. La seconda, guidata da educatori ambientali, fa luce su un aspetto meno noto: anche alcuni mammiferi fanno le uova, come l’ornitorinco. E l’associazione uovo-animale può diventare un’occasione per ribaltare idee preconcette sulla classificazione delle specie.

Visite guidate e pasti degli animali: la natura da vicino

Le visite guidate “Uova: tante forme, molti colori”, prenotabili al desk all’ingresso la mattina stessa, condurranno i visitatori tra le aree tematiche dedicate a emù, gufi delle nevi, canguri, pinguini e struzzi, raccontando strategie riproduttive, adattamenti ambientali e forme bizzarre. Un percorso che unisce scienza e racconto, per avvicinare anche i più piccoli concetti complessi in modo intuitivo. Non mancheranno poi i momenti dedicati ai “pasti degli animali”, occasione perfetta per osservare da vicino macachi, lemuri, orsi, scimpanzé, elefanti e otarie mentre mangiano. Un’attività che incuriosisce e permette di comprendere esigenze alimentari diverse e comportamenti sociali legati alla nutrizione.

Martedì 22 aprile: la Giornata della Terra al Bioparco

L’ultima giornata, il 22 aprile, sarà interamente dedicata alla Giornata Mondiale della Terra. Il lago del Bioparco si animerà con laboratori, giochi e attività pensate per stimolare la consapevolezza ambientale. Tra queste, il laboratorio di pitture vegetali ispirato al celebre libro illustrato Il Prato Fiorito di Hervé Tullet e il gioco dell’oca a tema Agenda 2030, strumenti ludici per avvicinare anche i più giovani agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Spazio anche alla riflessione con “Furti di natura”, una posizione dove si potranno osservare oggetti sequestrati durante i controlli doganali: coralli, oggetti in avorio, borse in pelle esotica. Una narrazione silenziosa e concreta del danno che il commercio illegale infligge alla biodiversità.

Per chiudere idealmente il percorso, le visite guidate “SOS Animali da salvare”, per incontrare specie a rischio come rinoceronti, leoni asiatici ed elefanti, e approfondire le cause della loro vulnerabilità. Tutte le attività sono comprese nel costo del biglietto e costruite con un linguaggio accessibile ma rigoroso, capace di parlare a tutte le età. Una proposta che fa del Bioparco non solo un luogo da visitare, ma un’esperienza da vivere e condividere.

© Riproduzione riservata