Pennette alla Siracusana e come aver cura della Stella di Natale

Tra qualche giorno, molto probabilmente, riceveremo in regalo qualche bella Stella di Natale. Nelle nostre case calde durerà fiorita molto a lungo. A marzo, però, bisognerà mettere la nostra pianta a riposo se la si vuole conservare per il prossimo anno. Appena le foglie cadranno mettetela in un luogo buio e riparato dal freddo, innaffiando una volta ogni 10 giorni. Dopo circa un mese di letargo esponetela in giardino o sul balcone, non direttamente al sole, ma all’ombra. Innaffiate poi abbondantemente almeno una volta la settimana. A ottobre la riporterete in cantina, o in un luogo buio, per circa 14 ore al giorno. A fine novembre riportatela in casa alla luce e per Natale sarà bellissima! A tavola?

Pennette alla Siracusana

Ingredienti per 4 persone: 360 gr. di Pennette rigate, 500 gr. di pomodori pelati, 100 gr. di olive nere snocciolate, un peperone dolce, una melanzana piccola, 2 acciughe sotto sale, un cucchiaio di capperi sotto sale, uno spicchio d’aglio, qualche foglia di basilico, mezzo bicchiere di olio extravergine di oliva, Pecorino grattugiato, sale e pepe.

Fate rosolare l’aglio con l’olio, poi eliminatelo e unite le acciughe facendole assorbire a fuoco lento. Aggiungete la melanzana a dadini, e quando sarà dorata, i pomodori. Proseguite la cottura per 5 minuti circa, poi aggiungete i peperoni, precedentemente arrostiti e tagliati a filetti, le olive, i capperi e il basilico spezzettato. Regolate di sale, pepate e fate cuocere a fuoco lento per altri 10 minuti. Lessate la pasta e conditela con il sugo preparato e abbondante Pecorino grattugiato. Visto? Veloce, veloce!

Quest’anno ci prenderemo una pausa natalizia più lunga del solito e allora colgo l’occasione di augurare a tutti voi un Natale in serenità con le persone che amate.

Donna Assunta Di Marzio.

