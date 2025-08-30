Pensione prima dei 67 anni: nuove vie tra TFR e fondi pensione

Il tema della pensione anticipata è più attuale che mai nel panorama italiano. Con l’aumento dell’età media e una natalità stagnante, il sistema previdenziale si trova a fare i conti con una situazione difficile: pochi giovani contribuiscono mentre il numero di assegni da pagare continua a crescere. La discussione su come gestire questo squilibrio è al centro delle politiche governative. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Congelamento dell’età pensionabile

Nelle ultime settimane si è parlato molto della possibilità di congelare l'aumento automatico dell'età pensionabile che avrebbe portato a lavorare fino a 67 anni e tre mesi dal 2027. Una misura che sembra trovare consenso poiché permetterebbe di mantenere il limite attuale di 67 anni. Tuttavia, parallelamente si cerca di incoraggiare chi può continuare a contribuire ancora per qualche tempo al sistema.

Spiragli per chi sceglie l’uscita anticipata

Mentre alcuni sono invitati a restare, il governo esplora opzioni per agevolare coloro che preferiscono uscire dal mondo del lavoro prima del tempo. I fondi necessari per interventi sostanziali non ci sono, ma piccole modifiche agli strumenti già in uso potrebbero fare la differenza. Tra le novità in discussione vi sono l'uso del TFR (Trattamento di Fine Rapporto) e il ricorso ai fondi pensione.

Innovazioni sui fondi esistenti

L'idea è di ritoccare leggermente le possibilità offerte dalle modalità già esistenti piuttosto che rivoluzionare tutto daccapo. L'utilizzo più flessibile del TFR rappresenta una delle soluzioni individuate, consentendo un accesso anticipato alle somme accumulate durante gli anni di lavoro. Accanto a questo, i fondi pensione potrebbero giocare un ruolo più significativo nel supportare chi decide di lasciare anticipatamente il mercato del lavoro.

Pensioni bloccate ma con aperture future

Sebbene non si parli ancora di aumenti sensibili degli importi, vi è un'ipotesi di erogare le somme un mese dopo rispetto all'attuale scadenza. È uno scenario in evoluzione dove ogni mossa deve essere bilanciata tra esigenze economiche dello stato e aspettative dei lavoratori.

© Riproduzione riservata