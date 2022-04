Piccoli Comuni Anci Lazio, Restaini: “Buoni risultati e tante proposte”

Si è tenuta la riunione della Consulta Nazionale Anci Piccoli Comuni in presenza e da remoto su un odg semplice di due punti, ma particolarmente importanti, alla presenza del Vicepresidente Vicario Roberto Pella e del Presidente del Consiglio Nazionale Anci Enzo Bianco. Lubiana Restaini, Consulta Piccoli Comuni Anci Lazio

Liberiamo i sindaci

Unanime il ringraziamento e il riconoscimento espresso per il lavoro svolto in questi anni da Massimo Castelli come coordinatore nazionale Piccoli Comuni dal 2014 a febbraio 2022, con l’auspicio e augurio che possa dimostrare la correttezza del suo comportamento.

L’intervento iniziale dell’On. Roberto Pella ha riguardato l’approvazione definitiva in Senato della sua proposta di legge denominata “Liberiamo i Sindaci”, che pur non nella interezza dei suoi contenuti, ha elevato il limite del terzo mandato ai Comuni sino a 5000 abitanti, estensione che riguarda 1100 Comuni; e soprattutto ha tolto per questa fascia demografica il controllo di gestione, fonte soltanto di perdita di tempo.

“Anche se – dichiara Lubiana Restaini, coordinatrice della consulta dei Piccoli Comuni di Anci Lazio – Resta aperta la questione di principio per tutti i Comuni ed i cittadini elettori rispetto alla libertà di scelta del proprio e più diretto rappresentante”

Il fondo per la montagna

Altra buona notizia da parte di Pella è quella sul fondo per la montagna aumentato da 40 a 100 milioni per quest’anno e a 200 per il prossimo. Altre informazioni hanno riguardato il nuovo TUEL, che sicuramente toccherà punti sensibili dello status degli amministratori, come assicurazioni, responsabilità erariale, aumento a 72 ore per i permessi e ritocchi sulle indennità.

Infine il decreto energia e i bandi sulle Green Comunities che usciranno a settembre e va sottolineato come l’impegno costante ed assiduo dell’On. Roberto Pella sia diventato un punto di riferimento, sia per i borghi e paesi italiani, ma anche per i deputati e senatori del Parlamento. Il presidente del Consiglio Nazionale Enzo Bianco, è tornato sulle questioni del TUEL ancora insoddisfacenti come incompatibilità, ineleggibilità, abuso d’ufficio ed eliminazione dei limiti di mandato. Entrambi hanno espresso solidarietà ed apprezzamento a Massimo Castelli, auspicando un rapido e positivo decorso della giustizia.

Pnrr e piccoli comuni

Da parte mia ho proposto che i membri delle Consulte contribuiscano personalmente sostenendo il Comitato per Massimo Castelli. Sul PNRR ho espresso la delusione per gli effetti che sta avendo per i piccoli Comuni ed anche l’impossibilità di rispettare i tempi di esecuzione dei progetti semplicemente per lo spostamento dei bilanci a maggio, e quindi ho richiesto una congrua proroga; manca poi una assistenza ai piccoli Comuni per le complessissime rendicontazioni che mettono a rischio l’intero esito progettuale.

Ho apprezzato sicuramente i risultati evidenziati nel corso dell’incontro, che riguardano ben 5.521 enti, il 70% del totale, che governano più della metà del territorio nazionale, circa il 60%, con tutto il loro portato in termini di rischi ambientali, di spopolamento, di divario digitale ma anche di opportunità di sviluppo e crescita anche nell’ottica del PNRR”.

Ho anche evidenziato la presenza di un dossier molto interessante che ha prodotto ANCI Lazio chiamato Controesodo che descrive la situazione dei piccoli Comuni del Lazio sia dal punto di vista statistico che socioeconomico. Il dossier ho proposto che andrebbe aggiornato anche per essere utilizzato dopo il PNRR, per registrare eventuali variazioni. Numerosi ed interessanti gli altri interventi che hanno arricchito i temi trattati.

