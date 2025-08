Pickpocketing, la nuova frontiera del furto: arrestata 36enne per truffa digitale, come proteggersi

Il pickpocketing digitale

In un mondo sempre più connesso e tecnologico, i ladri trovano nuovi modi per alleggerire i malcapitati turisti. Una donna peruviana di 36 anni è stata arrestata a Sorrento dai carabinieri con l'accusa di aver orchestrato una truffa ingegnosa attraverso un POS portatile. Questi dispositivi, pensati originariamente per facilitare le transazioni senza contante, sono stati trasformati in strumenti di furto grazie alla loro capacità di prelevare somme direttamente dai conti correnti delle vittime ignare.

Il modus operandi: rapido e invisibile

L'episodio che ha portato all'arresto risale a pochi giorni fa, quando la donna ha seguito un'ignara turista americana durante una sessione di shopping all'interno della Rinascente di via del Tritone. Con un gesto veloce quanto impercettibile, è riuscita a sottrarre 9.400 euro dal conto della vittima. Un crimine tanto silenzioso quanto efficace che mette in luce la vulnerabilità dei nostri metodi di pagamento moderni.

Come proteggersi dal pickpocketing 2.0

Mentre le forze dell'ordine intensificano le operazioni contro questo nuovo tipo di criminalità, è fondamentale che anche i cittadini adottino misure preventive. Tra i consigli più pratici: tenere sempre sotto controllo i propri dispositivi di pagamento e verificare frequentemente il saldo del proprio conto bancario. Inoltre, utilizzare portafogli schermati che bloccano i segnali RFID può aiutare a ridurre il rischio di furti elettronici.

Un fenomeno in crescita sui social media

Il fenomeno del pickpocketing digitale non è passato inosservato sui social media. Video e testimonianze si moltiplicano online, raccontando storie di vittime inconsapevoli che solo dopo giorni si accorgono della scomparsa di ingenti somme dai propri conti. Questi contenuti diventano virali, contribuendo alla diffusione della consapevolezza ma anche all’allerta generale tra i turisti e non solo.

L’intervento delle forze dell’ordine

Con l'arresto della 36enne a Sorrento, i carabinieri hanno messo a segno un importante colpo nella lotta contro il crimine digitale. Le autorità invitano chiunque possa essere stato vittima di simili episodi a denunciare prontamente gli eventi per permettere indagini tempestive e incisive.

© Riproduzione riservata