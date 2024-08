Piergiorgio Pulixi, maestro del noir italiano, “Per un’ora d’amore” a San Felice Circeo

Piergiorgio Pulixi, uno dei più talentuosi scrittori italiani contemporanei, è ormai considerato una voce autorevole nel panorama del noir e del giallo. Nato nel 1982 a Cagliari, ha saputo conquistare critica e pubblico con le sue opere ricche di suspense, introspezione psicologica e un acuto senso della realtà sociale. I suoi romanzi, caratterizzati da trame avvincenti e personaggi complessi, indagano sui lati oscuri della società e dell’animo umano, rendendolo uno degli autori più apprezzati nel genere.

Martedì 20 agosto, Pulixi presenterà il suo ultimo romanzo, Per un’ora d’amore, a San Felice Circeo, nel suggestivo scenario dei giardini del Circeo Park Hotel, all’interno della rassegna “Incontri all’imbrunire”, ideata da Gianluigi Superti e giunta quest’anno alla sua XXIII edizione.

La vita e la carriera di Piergiorgio Pulixi

Pulixi ha iniziato la sua carriera letteraria nel 2009 come parte del collettivo di scrittura Sabot, fondato da Massimo Carlotto, uno dei più influenti scrittori italiani di noir. Questo sodalizio è stato fondamentale per la sua formazione, per affinare la sua capacità di narrare storie avvincenti e dense di significato sociale. Sin dai suoi esordi, Pulixi ha dimostrato una straordinaria abilità nel costruire trame che intrecciano il crimine e la psicologia dei personaggi, con uno stile che combina ritmo serrato e riflessione.

Tra i suoi primi lavori di successo si annovera la serie di romanzi dedicati all’ispettore Biagio Mazzeo, in cui Pulixi affronta temi di corruzione, vendetta e redenzione, con uno sguardo attento alle contraddizioni della società contemporanea. La sua scrittura si distingue per una profonda conoscenza delle dinamiche umane e per una rappresentazione cruda e realistica della violenza, non solo fisica, ma anche psicologica.

Con il romanzo L’isola delle anime, vincitore del prestigioso Premio Scerbanenco nel 2019, Pulixi ha confermato la sua posizione di primo piano nel panorama letterario italiano. L’opera, ambientata in Sardegna, la sua terra natale, è un omaggio alle tradizioni e ai misteri dell’isola, ma è anche un thriller avvincente che affronta temi universali come la giustizia e il destino.

Per un’ora d’amore: un viaggio nell’oscurità dell’animo umano

Nel suo ultimo romanzo, Per un’ora d’amore, Pulixi continua a toccare i temi che gli sono più cari, ma con una nuova profondità emotiva e narrativa. Il romanzo si distingue per la sua capacità di fondere il noir con una complessa analisi delle relazioni umane, in particolare quelle sentimentali. L’autore si addentra nelle pieghe più oscure dell’amore, mostrando come le passioni possano diventare ossessioni pericolose e distruttive.

La trama ruota attorno a un caso di cronaca nera che sconvolge una tranquilla cittadina. Una giovane donna viene trovata assassinata, e l’indagine svela una rete di segreti e tradimenti che coinvolge persone insospettabili. Attraverso una narrazione incalzante, Pulixi guida il lettore in un viaggio nei meandri dell’animo umano, dove il confine tra vittima e carnefice si fa sempre più sottile.

In Per un’ora d’amore, l’autore dimostra ancora una volta la sua maestria nel costruire personaggi complessi e ambigui, capaci di suscitare empatia e repulsione allo stesso tempo. L’amore, nelle sue opere, non è mai una forza puramente positiva; è una forza che può distruggere, manipolare e condurre alla rovina. Un romanzo che mostra la fragilità umana, ma è anche un potente ritratto della società contemporanea, in cui la ricerca del piacere e della felicità può facilmente degenerare in violenza e disperazione.

La rassegna “Incontri all’imbrunire” e la presentazione di Per un’ora d’amore

La presentazione di Per un’ora d’amore si terrà in un contesto suggestivo e affascinante: i giardini del Circeo Park Hotel, durante la rassegna “Incontri all’imbrunire”. Questa manifestazione, ideata da Gianluigi Superti, è giunta alla sua XXIII edizione e si è consolidata come uno degli appuntamenti culturali più importanti dell’estate italiana. Ogni anno, la rassegna attira autori di primo piano e un pubblico appassionato, creando un dialogo diretto tra scrittori e lettori in un ambiente intimo e stimolante.

Piergiorgio Pulixi è uno degli autori più brillanti della scena letteraria italiana, capace di raccontare storie che vanno oltre il semplice intrattenimento. Con Per un’ora d’amore, l’autore conferma la sua capacità di raccontare l’oscurità dell’animo umano con uno sguardo acuto e una scrittura raffinata. La presentazione di questo romanzo a San Felice Circeo, durante la rassegna “Incontri all’imbrunire”, sarà un evento imperdibile per tutti gli amanti della letteratura noir e per chi desidera immergersi in una narrazione avvincente e ricca di significato.