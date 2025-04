Piste ciclabili, parte il progetto per collegare Grottaferrata a Frascati: ecco quando verrà posata la prima pietra

Un passo concreto verso una mobilità più sostenibile, inclusiva e attenta al benessere di tutti. L’Amministrazione Di Bernardo annuncia con orgoglio l’avvio ufficiale del progetto per la pista ciclabile che collegherà Grottaferrata a Frascati, un’infrastruttura attesa da tempo e destinata a rivoluzionare il modo di muoversi tra le due città dei Castelli Romani.

Grottaferrata-Frascati in bici, Di Bernardo: “Investimento sul futuro della città”

L’incontro pubblico di presentazione del progetto e posa della prima pietra si terrà mercoledì 2 aprile 2025 alle ore 9:30, presso la Biblioteca comunale “Bruno Martellotta” di Grottaferrata. Un’occasione importante per conoscere i dettagli tecnici dell’intervento, i tempi di realizzazione e il valore strategico dell’opera nel contesto più ampio della pianificazione urbana sostenibile.

La pista ciclabile sarà realizzata grazie alla collaborazione con la Città Metropolitana di Roma Capitale e nell’ambito del Piano Urbano Integrato “Poli di Sport, Benessere e Disabilità”, finanziato attraverso i fondi del PNRR. L’obiettivo è duplice: da un lato incentivare l’uso della bicicletta come mezzo ecologico e salutare, dall’altro creare un’infrastruttura accessibile a tutti, compresa la popolazione con disabilità.

Il Sindaco di Grottaferrata, Mirko Di Bernardo, sarà tra i relatori dell’incontro, insieme a rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nella realizzazione dell’opera: Stefano Carta, Direttore del Dipartimento VII – Attuazione del PNRR; Tiziana Biolghini, Consigliera delegata della Città Metropolitana di Roma Capitale; Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale.

Piste ciclabili, presto possibili nuovi percorsi

“Questa pista ciclabile rappresenta molto più di un’infrastruttura – ha dichiarato il Sindaco Di Bernardo –. È un investimento sul futuro della nostra città, sulla salute dei cittadini, sulla qualità della vita, e soprattutto sulla sostenibilità. Vogliamo una Grottaferrata più verde, più connessa, più vivibile. Questo è solo il primo passo”. Il tracciato ciclabile sarà progettato per garantire sicurezza, accessibilità e integrazione paesaggistica, favorendo non solo lo spostamento casa-scuola o casa-lavoro, ma anche il turismo lento e la valorizzazione del territorio.

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di rigenerazione urbana, in linea con gli obiettivi del PNRR e delle politiche europee in materia di mobilità dolce, sport per tutti e inclusione sociale. L’Amministrazione comunale ha sottolineato come la pista rappresenti un punto di partenza per nuove connessioni ciclopedonali che, in futuro, potranno estendersi ad altri comuni dei Castelli Romani, dando vita a una vera e propria rete ciclabile intercomunale.

