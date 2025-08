Ponza, Nas bloccano 100 kg di mozzarelle di bufala in pessime condizioni, destinate ai turisti dell’isola

L’intervento dei NAS

Un blitz rapido e decisivo quello condotto dai carabinieri del NAS di Latina al porto di Ponza. Durante un controllo di routine, i militari hanno bloccato un carico di cento chili di mozzarelle di bufala che, secondo quanto emerso dalle verifiche, erano in pessime condizioni. L'intero lotto è stato intercettato mentre era in transito su una nave proveniente da Formia. I latticini erano destinati ai turisti dell'isola, ma senza alcuna garanzia sulla loro salubrità.

Condizioni di conservazione inaccettabili

Dalle indagini preliminari è emerso che le mozzarelle erano trasportate in assenza delle condizioni igienico-sanitarie necessarie. Questo ha sollevato immediatamente bandiere rosse tra gli operatori delle forze dell'ordine che hanno deciso per il sequestro del prodotto. Secondo fonti ufficiali, le modalità di trasporto non rispettavano minimamente gli standard previsti dalla legge per alimenti destinati al consumo umano.

Denunce e conseguenze legali

Sono stati denunciati due uomini coinvolti nella gestione del carico. Le accuse mosse nei loro confronti riguardano la cattiva gestione del trasporto e il mancato rispetto delle norme sanitarie vigenti. Questo episodio mette in evidenza l'importanza dei controlli capillari e costanti sulle derrate alimentari che giungono nelle aree turistiche.

Sicurezza alimentare

L'accaduto sottolinea ancora una volta quanto sia cruciale garantire la sicurezza alimentare soprattutto in località come Ponza, meta prediletta dai visitatori durante la stagione estiva. La salute pubblica non può essere messa a rischio da pratiche commerciali irresponsabili o da un trasporto negligente degli alimenti.

