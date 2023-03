Precipitano due aerei, paura a Guidonia. Morti i due piloti a bordo

Una tragedia, quella che si sta vivendo in questi minuti a Guidonia, dove due aerei militari si sono toccati nei cieli precipitando sulla cittadina alle porte di Roma.

Sui social, poco prima delle 11:00 di questa mattina si rincorre la voce, sempre più insistente e poi purtroppo confermata: “In via della Longarina, in prossimità di un prato grande, è precipitato un aereo”.

Lo scontro, terribile, fra due velivoli: uno è finito lì, in quel prato, l‘altro tra i palazzi all’altezza di via Roma.

I velivoli al momento dello schianto, hanno preso fuoco e la nube nera di fumo e fiamme sono state immediatamente visibili nella zona alle porte di Roma.

Nel comune è presente l’aeroporto militare intitolato alla memoria dell’aviatore Alfredo Barbieri; sono partiti da lì per una esercitazione i due aerei. Secondo il quotidiano locale “Tiburno Tv” che ha rilanciato per primo la notizia, (la conferma arriva proprio in questi minuti) non ci sono sopravvissuti all’incidente tra i due velivoli militari.

Sul posto immediatamente i soccorsi tra ambulanze e vigili del fuoco che si occupano di mettere in sicurezza la zona e portare via le vittime della tragedia.

