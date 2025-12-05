Pressioni e false notizie sulla vendita della Lazio: 5 indagati per tentata estorsione ai danni di Claudio Lotito

L’inchiesta avviata dalla Procura di Roma getta nuova luce su un’operazione articolata che, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un obiettivo preciso: costringere Claudio Lotito a vendere il controllo della S.S. Lazio attraverso pressioni, intimidazioni e la diffusione di informazioni false sui social. Un’azione che, stando al decreto firmato dai pm Giulia Gualtieri e Francesco Lotti, si sarebbe sviluppata con metodi diversi ma orientati verso un unico scopo, incidendo anche sull’andamento del titolo biancoceleste in Borsa. La vicenda coinvolge cinque persone sottoposte a perquisizione dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma. Il quadro ricostruito dagli investigatori descrive un insieme di condotte giudicate idonee a generare un effetto economico e reputazionale rilevante sul club e sul suo presidente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Pressioni sulla vendita della Lazio: le azioni contestate dagli inquirenti

Secondo l’impianto accusatorio, gli indagati avrebbero agito in modo coordinato, con ruoli e modalità differenti ma orientati verso la medesima finalità: spingere Lotito, ultrasessantacinquenne e figura centrale del calcio italiano, a rinunciare alla guida della società biancoceleste. Le minacce sarebbero arrivate tramite social network, telefonate anonime e mail indirizzate direttamente all’imprenditore o ai suoi collaboratori. Il decreto parla di «atti idonei e diretti in modo non equivoco» a determinare un cambiamento nella gestione del club, fino a ipotizzare anche pressioni per un aumento di capitale. Le parole degli inquirenti delineano un clima di accerchiamento strutturato con varie iniziative ritenute gravi per modalità e insistenza.

La diffusione di false notizie sulla Lazio per alterare il mercato

Uno dei punti centrali dell’indagine riguarda il presunto utilizzo di notizie artefatte diffuse attraverso social network e, in particolare, mediante la testata online “Millenovecento”. In base agli accertamenti, gli indagati avrebbero divulgato contenuti presentati come anticipazioni attendibili ma privi di fondamento, riguardanti la cessione imminente del club, presunti problemi finanziari delle società controllate da Lotito e, soprattutto, l’ipotesi che il presidente fosse intenzionato a provocare la retrocessione in una serie inferiore per beneficiare del cosiddetto “paracadute” da 35 milioni di euro. Informazioni ritenute strumentali e potenzialmente in grado di influire sul prezzo delle azioni della Lazio, quotata in Borsa, generando incertezza tra gli investitori e movimenti anomali del titolo. Per la Procura si tratta di un passaggio chiave: la manipolazione del mercato è un reato preciso e particolarmente sensibile quando coinvolge una società sportiva oggetto di forte attenzione mediatica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il ruolo dei social e l’impatto sulla percezione pubblica della Lazio

L’indagine mette in evidenza il peso che i canali digitali possono avere nella narrazione che circonda società sportive e figure dirigenziali. La diffusione di contenuti non verificati, soprattutto quando confezionati per risultare credibili, ha avuto il potenziale di amplificarsi rapidamente, raggiungendo tifosi, investitori e soggetti interessati all’andamento societario. Per gli inquirenti, questo flusso continuo ha rappresentato un tassello essenziale del presunto piano: creare un clima di instabilità attorno al presidente, incidere sull’immagine della Lazio e, al contempo, generare pressioni economiche sul titolo quotato. La procura ritiene che la scelta di veicolare alcune informazioni attraverso canali che si presentano come vicini alla tifoseria abbia contribuito a conferire loro un’aura di verosimiglianza, amplificando la loro portata. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le reazioni nel mondo del calcio e il lavoro degli investigatori

La notizia delle perquisizioni ha prodotto immediate reazioni in ambienti sportivi e istituzionali. Pur nel massimo riserbo imposto dall’indagine in corso, emerge un clima di attenzione per possibili implicazioni che toccano non solo la Lazio ma la governance delle società calcistiche italiane. Il lavoro del Nucleo Investigativo dei Carabinieri ha richiesto un monitoraggio attento delle conversazioni online, la raccolta di segnalazioni e la verifica della provenienza delle comunicazioni anonime. Un’attività che, secondo fonti vicine al dossier, potrebbe ampliare ulteriormente il perimetro degli accertamenti, essendo citati nel decreto anche terzi in corso di identificazione.

Un’inchiesta destinata a pesare sul futuro societario

Sebbene al momento non ci siano misure cautelari, la ricostruzione contenuta negli atti evidenzia un quadro complesso che potrebbe avere sviluppi significativi nelle prossime settimane. Per la Lazio e per Lotito la vicenda rappresenta un passaggio impegnativo, non solo dal punto di vista giudiziario ma anche sotto il profilo della gestione dell’immagine pubblica. L’attenzione della Procura resta concentrata sulle motivazioni che avrebbero spinto i soggetti coinvolti a costruire un meccanismo di pressione così articolato, mentre gli esperti di diritto sportivo osservano con interesse l’evoluzione del caso, consapevoli che eventuali accertamenti definitivi potrebbero riflettersi anche sui rapporti fra club, tifoserie e mercati finanziari. In attesa dei prossimi sviluppi investigativi, ciò che emerge con chiarezza è la delicatezza del contesto societario in cui le notizie circolano e si sedimentano, influenzando equilibri economici e relazioni interne a un club che, nel panorama calcistico italiano, continua a catalizzare attenzione e giudizi.