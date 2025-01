Presunti sabotaggi alla rete ferroviaria: indaga l’antiterrorismo di Roma

Nelle ultime settimane, la rete ferroviaria italiana si è trovata al centro di un caso delicato, con il Gruppo Ferrovie dello Stato (Fs) che ha presentato un esposto per denunciare presunti sabotaggi. L’inchiesta, di rilevanza nazionale, è stata affidata al pool di magistrati dell’antiterrorismo di Roma, incaricato di indagare su reati contro la sicurezza dello Stato.

Secondo quanto riportato, l’esposto è stato depositato presso la Digos della Questura di Roma ed è composto da due pagine dense di dettagli. Il documento elenca circostanze definite “altamente sospette”, indicando orari, luoghi e tipologia dei guasti che si sono verificati con una frequenza anomala.

L’attenzione del Gruppo Fs si è concentrata su eventi che sembrano andare oltre i comuni problemi tecnici. In particolare, nell’esposto vengono segnalati episodi che sollevano interrogativi sulla possibilità di azioni deliberate per sabotare il funzionamento della rete ferroviaria. L’incartamento consegnato agli inquirenti include una cronologia precisa dei problemi riscontrati, evidenziando come alcune dinamiche possano risultare incompatibili con semplici malfunzionamenti accidentali.

La scelta di affidare il caso all’antiterrorismo non è casuale: i magistrati incaricati si occupano di reati che potrebbero minare la sicurezza nazionale, e in questo contesto il sospetto di sabotaggi organizzati potrebbe assumere una dimensione più ampia. Al momento, tuttavia, non sono emersi ulteriori dettagli sull’identità di eventuali responsabili o sul movente che potrebbe celarsi dietro questi episodi.

Le Ferrovie dello Stato, da parte loro, hanno espresso piena fiducia nelle indagini in corso, ribadendo la loro priorità assoluta: garantire la sicurezza e l’efficienza del trasporto ferroviario per milioni di passeggeri ogni giorno. “È fondamentale che venga fatta luce su questi eventi, al fine di tutelare un’infrastruttura cruciale per il Paese”, si legge in una nota del Gruppo Fs.

Il caso ha suscitato preoccupazione anche in ambito politico e tra le associazioni dei pendolari, che chiedono maggiore sicurezza e trasparenza sulle cause dei disservizi. L’evoluzione delle indagini dell’antiterrorismo sarà seguita con attenzione, nella speranza di chiarire al più presto la natura di questi episodi e le loro implicazioni.