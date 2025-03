Prezzi troppo alti? Per tutta la settimana in Svezia hanno deciso di non fare la spesa nei supermercati

In Svezia, da lunedì 24 marzo 2025, è iniziata una protesta senza precedenti nel mondo dei consumi: per tutta la settimana i cittadini hanno deciso di non fare la spesa nei supermercati. Una scelta drastica, dettata dal malcontento contro i forti rincari dei prodotti alimentari, che negli ultimi anni hanno gravato pesantemente sulle famiglie. Secondo Statistics Sweden, il costo annuo della spesa per una famiglia è arrivato a 30 mila corone (circa 2.763 euro), segnando un aumento significativo dal gennaio 2022.

Il boicottaggio, denominato “Bojkotta vecka 12” (“Boicottaggio della settimana 12”), è stato promosso e sostenuto da post virali sui social media come Facebook, Instagram e TikTok, trasformandosi rapidamente in un fenomeno nazionale che ha attirato l’attenzione della politica e dei media internazionali. La protesta, che colpisce le principali catene di supermercati come Ica, Coop, Lidl e Willys, punta il dito contro il presunto oligopolio del settore e la mancanza di concorrenza, accusata di mantenere i prezzi artificialmente elevati.

Cosa sta succedendo ai prezzi in Svezia

L’episodio simbolo della protesta è l’aumento vertiginoso del caffè in polvere, il cui pacchetto potrebbe raggiungere il prezzo simbolico di 100 corone (9,21 euro). Altri prodotti, come il cioccolato, hanno registrato un incremento annuo del 24,9%, mentre i grassi da cucina sono aumentati del 7,2%, i formaggi del 6,4% e latte e pasta del 5,4%. Questi rincari sono attribuiti non solo alle dinamiche geopolitiche e alle fluttuazioni di mercato, ma anche a una gestione monopolistica da parte dei principali player della grande distribuzione.

Le istituzioni politiche, pur non appoggiando ufficialmente il boicottaggio, non possono ignorare la tensione sociale. Il ministro delle finanze Elisabeth Svantesson ha sottolineato come l’inflazione sia scesa rispetto al 2022, ma il valore dei beni alimentari rimanga elevato. Intanto, il governo ha presentato una nuova strategia alimentare per favorire la produzione interna e contrastare i rincari legati alle dinamiche internazionali.

I boicottaggi italiani: quando il carrello diventa un’arma di protesta

L’idea del boicottaggio per motivi economici o etici non è certo nuova in Italia. Nel corso dei decenni, i consumatori italiani hanno dimostrato di saper reagire ai rincari o a dinamiche percepite come ingiuste. Negli anni ’70, ad esempio, si registrò un clamoroso boicottaggio del pane a causa degli aumenti considerati inaccettabili. Più recentemente, nel 2008, la protesta contro il prezzo del latte portò a un significativo calo delle vendite e costrinse i distributori a negoziare con i produttori locali.

Altre iniziative di boicottaggio hanno toccato temi etici e sociali: dagli scioperi dei consumatori contro i prodotti Nestlé, accusata di pratiche commerciali scorrette nei Paesi in via di sviluppo, fino al più recente boicottaggio del pomodoro cinese, portato avanti dagli agricoltori italiani per difendere la filiera nazionale.

Differenze culturali e sociali

Se da un lato la Svezia si concentra sul tema dell’oligopolio della grande distribuzione, l’Italia ha spesso reagito a situazioni percepite come ingiustizie sociali o sfruttamento economico. Entrambe le esperienze sottolineano il potere del consumatore di influenzare il mercato attraverso azioni coordinate e collettive.

Un fenomeno europeo e globale

Non solo Svezia e Italia: il boicottaggio della spesa si sta diffondendo anche in altri Paesi europei come Bulgaria, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Serbia, dove si registrano cali di fatturato fino al 30%. Questo trend evidenzia una crescente consapevolezza dell’impatto delle scelte di consumo e una maggiore propensione a mettere in discussione i meccanismi di mercato che penalizzano i cittadini.

La protesta svedese è un segnale chiaro di come la pazienza dei consumatori possa esaurirsi di fronte a rincari percepiti come ingiusti. Guardando alle esperienze italiane e internazionali, emerge un quadro variegato ma accomunato dalla volontà di affermare i diritti di chi acquista e di chi lavora nella filiera. È probabile che nei prossimi mesi altri Paesi possano adottare iniziative simili, spingendo i governi a intervenire per garantire trasparenza e concorrenza nel settore alimentare.

© Riproduzione riservata