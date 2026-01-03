Provincia di Rieti. Polizia di Stato, bilancio attività 2025: 73 arresti, 42 kg di droga sequestrati

Settantatré arresti, 414 persone denunciate, quasi 32mila controlli su cittadini e oltre 20mila su veicoli: il consuntivo 2025 della Polizia di Stato nella provincia di Rieti, diffuso con comunicato stampa del 3 gennaio 2026, restituisce l’immagine di un territorio presidiato con continuità, nel segno della prevenzione e della risposta operativa ai reati, dai furti allo spaccio, fino alle frodi online e ai casi di violenza domestica.

Questura di Rieti, il bilancio 2025: prevenzione e repressione nei numeri ufficiali

Nel corso del 2025 la Questura di Rieti, con il contributo delle Specialità della Polizia Stradale e della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, ha sviluppato un’attività intensa rivolta alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il dispositivo ha coinvolto servizi di controllo del territorio, attività info-investigative, gestione dell’ordine pubblico, compiti amministrativi, oltre all’organizzazione interna necessaria a garantire efficienza e rapidità d’intervento.

Il bilancio complessivo di tutte le articolazioni della Polizia di Stato in provincia indica 73 persone arrestate e 414 denunciate in stato di libertà, con 31.847 persone controllate e 20.342 veicoli verificati.

Questura di Rieti, il bilancio 2025: arresti, denunce e maxi sequestri di stupefacenti

Sul versante di polizia giudiziaria, la Questura di Rieti segnala 71 arresti complessivi, con 2 minorenni, e 286 persone denunciate in stato di libertà, con 18 minorenni. Particolarmente rilevante l'attività antidroga: sequestrati quasi 42 chilogrammi di sostanza stupefacente, in larga parte hashish e marijuana (kg 41,177), oltre a cocaina (gr 339,94), eroina (gr 19,25) e circa 100 grammi di droghe sintetiche.

A questo si aggiungono sequestri di armi e materiali pericolosi: 2 fucili, 5 pistole, 94 kg di materie esplodenti, 143 munizioni e 32 armi da punta e taglio. Dati che, letti insieme, descrivono un’azione non limitata alle singole segnalazioni, ma orientata anche al contrasto delle filiere che alimentano spaccio e disponibilità di armamenti.

Questura di Rieti, il bilancio 2025: controlli su strada, interventi e servizi straordinari

I numeri del controllo del territorio e del pubblico soccorso confermano l’impegno quotidiano: 24.331 persone identificate e 13.329 veicoli controllati, con 68 mezzi sottoposti a sequestro. Effettuati anche 1.515 controlli su persone sottoposte a misure cautelari.

Nell'anno sono stati predisposti 38 servizi straordinari nel capoluogo e nel territorio della Sabina, con l'impiego di 376 operatori della Polizia di Stato, a testimonianza di un'attenzione particolare alle aree e ai periodi considerati più sensibili.

Non sono mancati interventi di soccorso in ambiente montano: 7 gli interventi per persone in difficoltà, un dato che richiama le caratteristiche del territorio reatino e la necessità di un presidio capace di muoversi anche in contesti complessi.

Questura di Rieti, il bilancio 2025: YouPol e segnalazioni su bullismo, droga e violenza di genere

Un indicatore interessante arriva dall’applicazione YouPol, canale che consente ai cittadini di inviare segnalazioni in modo rapido: nel 2025 ne sono pervenute 243, relative a diverse tipologie di illecito. Nel dettaglio, 9 segnalazioni hanno riguardato fenomeni di bullismo, 70 hanno avuto attinenza con stupefacenti e 7 sono state ricondotte a episodi di violenza di genere.

Alcune di queste segnalazioni, sottolinea la Questura, hanno comportato provvedimenti di natura giudiziaria, segno che la collaborazione dei cittadini può trasformarsi in azione concreta quando l’informazione arriva in tempo utile e viene verificata.

Questura di Rieti, il bilancio 2025: ordine pubblico, eventi e misure di prevenzione

Nel capitolo dedicato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, la Questura indica 1.756 ordinanze emanate dal Questore per manifestazioni ed eventi, con l'impiego complessivo di circa 8.000 operatori delle Forze di Polizia.

Sul fronte delle misure di prevenzione e sicurezza, nel 2025 sono stati adottati 12 avvisi orali, 15 rimpatri con foglio di via obbligatorio, 21 ammonimenti per stalking e violenza domestica, 35 DASPO e 4 DACUR. È una fotografia che mette insieme prevenzione “amministrativa” e tutela immediata, con strumenti pensati per intervenire prima che le situazioni degenerino.

Questura di Rieti, il bilancio 2025: passaporti, licenze, controlli e immigrazione irregolare

L’attività di polizia amministrativa e immigrazione mostra un carico di lavoro significativo: rilasciati 4.307 passaporti e 1.389 licenze; controllati 27 esercizi commerciali, 5 esercizi di giochi e scommesse e 5 istituti di investigazione. È stato adottato anche un provvedimento di sospensione temporanea dell’attività, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., nei confronti di un locale del centro storico reatino.

Il comunicato segnala inoltre un illecito amministrativo con sanzione di 333 euro e la denuncia in stato di libertà di un individuo. Sul versante dell’immigrazione irregolare, eseguiti 51 decreti di espulsione, con 18 accompagnamenti in frontiera per rimpatrio immediato e 13 accompagnamenti presso i Centri di Permanenza e Rimpatrio.

Questura di Rieti, il bilancio 2025: Polizia Scientifica e Specialità, strade e cybersicurezza

In ausilio alle attività giudiziarie e amministrative, la Polizia Scientifica ha effettuato 36 sopralluoghi su scene del crimine, ha foto-segnalato 1.010 persone, svolto 98 servizi di ordine pubblico, realizzato 48 analisi strumentali su campioni di stupefacenti e 5 interventi in materia di falso documentale.

Quanto alle Specialità, la Sezione Polizia Stradale di Rieti, con i distaccamenti di Amatrice e Passo Corese, ha impiegato 1.618 pattuglie per vigilanza stradale e 51 per vigilanza autostradale, percorrendo 317.500 km.

Controllate 7.516 persone e 7.013 veicoli, eseguiti 10 servizi di scorta, elevate 3.274 contravvenzioni per un totale di 199.653,23 euro. Registrati 178 incidenti stradali e disposti 26 fermi amministrativi, con 1 arresto e 35 denunce.

La Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica (Polizia Postale) segnala 1 arresto, 93 persone denunciate in stato di libertà e 278 denunce ricevute, oltre a 46 servizi di vigilanza presso uffici postali. Centrale anche l’attività informativa nelle scuole, con 33 incontri dedicati a cyberbullismo, uso corretto dei social e rischi della rete.

Questura di Rieti, il bilancio 2025: prossimità, scuole e campagne di prevenzione

Accanto ai numeri, il consuntivo richiama le iniziative di prossimità, nel solco del motto “Esserci sempre”: incontri in piazze, associazioni, circoli culturali, uffici della Questura e Posto di Polizia di Passo Corese, per portare avanti campagne nazionali come “…Questo non è amore” contro la violenza di genere e “Più sicuri insieme” contro le truffe agli anziani.

Gli incontri di educazione alla legalità con le scuole della provincia, anche nell’ambito del progetto “Pretendiamo Legalità”, hanno coinvolto circa 2.200 studenti. Un investimento che punta a costruire consapevolezza prima del reato, con un’attenzione particolare ai più giovani e alle fasce più esposte ai raggiri.

Nel complesso, il consuntivo 2025 della Questura di Rieti descrive una strategia a più livelli: repressione quando serve, prevenzione mirata nei punti sensibili, controlli diffusi, attenzione crescente al digitale e un lavoro costante di informazione. Un equilibrio che, nel territorio reatino, si misura ogni giorno non solo nei grandi sequestri, ma anche nella presenza visibile e nella capacità di intervenire con rapidità.