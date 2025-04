Quando il cibo è un rischio: quello che dovremmo sapere su listeria, botulino e salmonella

Mangiare è un gesto quotidiano, spesso dato per scontato. Ci fidiamo dei prodotti che compriamo, delle mani che cucinano per noi, e del nostro frigorifero. Eppure, in quel gesto semplice può nascondersi un rischio invisibile: i batteri alimentari. Alcuni di loro, come la Listeria monocytogenes, il Clostridium botulinum e la Salmonella, non sono nomi esotici da dimenticare: sono agenti patogeni reali, capaci di trasformare un pasto in un problema serio.

Listeria: un pericolo vero, soprattutto per alcuni

La Listeria è un batterio subdolo. A differenza di molti altri microrganismi, può crescere anche a basse temperature, come quelle del frigorifero. Questo significa che affettati, formaggi molli non pastorizzati, prodotti pronti da banco gastronomia e piatti precotti possono diventare il suo habitat ideale se non gestiti con cura.

Chi rischia di più? Le persone con un sistema immunitario più fragile: anziani, donne in gravidanza, neonati e soggetti immunocompromessi. Per loro, un’infezione da Listeria può trasformarsi in una meningite, una sepsi, o nel caso delle donne incinte, può causare aborto spontaneo o morte fetale. E il problema è che spesso i sintomi – febbre, malessere generale, nausea – arrivano anche dopo settimane dall’ingestione dell’alimento contaminato, rendendo difficile collegare causa ed effetto.

Botulino: il batterio letale che non si vede, non ha odore e non cambia il sapore

Il Clostridium botulinum è un altro nemico invisibile, e molto più temuto in termini di tossicità. Il suo veleno è tra i più potenti che esistano in natura. Non serve un’intera porzione di cibo contaminato: bastano microgrammi della tossina per causare un blocco neuromuscolare.

Il botulino non si trasmette da persona a persona, ma può formarsi in conserve fatte in casa, soprattutto se realizzate senza le giuste precauzioni igieniche e senza raggiungere temperature sufficienti per distruggere le spore. Le conserve sottolio, i prodotti fermentati o poco acidi, o i vasetti sigillati male sono spesso i principali sospettati. In assenza di ossigeno, il batterio può proliferare e produrre la tossina senza che ci sia alcun cambiamento visibile o percepibile nel cibo.

I sintomi, che iniziano con difficoltà nella vista (diplopia, visione offuscata), debolezza muscolare e, nei casi più gravi, paralisi respiratoria, richiedono un intervento medico immediato. In alcuni casi, può essere necessario ricorrere alla ventilazione meccanica per giorni o settimane.

Salmonella: la più comune, ma non per questo meno pericolosa

Rispetto alla Listeria e al botulino, la Salmonella è forse più conosciuta e diffusa. Si trova spesso in uova crude o poco cotte, carne di pollo, ma anche in frutta e verdura contaminate da acqua non potabile o da contatto con superfici infette.

La salmonellosi causa sintomi gastrointestinali classici: febbre, diarrea, dolori addominali, nausea. Nella maggior parte dei casi, l’organismo riesce a gestire l’infezione da solo, ma in alcuni soggetti – ancora una volta, le categorie più fragili – può portare a disidratazione grave o complicazioni sistemiche.

Va detto che la diffusione di Salmonella può anche essere legata a comportamenti apparentemente innocui, come l’assaggio di un impasto con uova crude o l’utilizzo dello stesso tagliere per carne cruda e verdure.

Come ci si ammala, nella pratica quotidiana

La contaminazione alimentare non è una punizione per chi “mangia male”. Può capitare in casa, al ristorante, in una mensa o con prodotti confezionati. Il passaggio chiave, spesso, è la gestione della temperatura, la pulizia delle superfici, l’attenzione alla catena del freddo e il rispetto delle scadenze.

Anche il modo in cui conserviamo gli alimenti incide: un’insalata pronta lasciata a temperatura ambiente troppo a lungo, o una mozzarella aperta e “rimessa in frigo per domani”, possono essere scenari comuni di rischio. Lo stesso vale per la fiducia cieca nelle conserve fatte in casa: senza strumenti adeguati (termometri, acidimetri, sterilizzatori), il rischio di botulismo esiste davvero.

Cosa rischiamo, realmente

Il problema con questi batteri non è solo la frequenza, ma la gravità delle conseguenze quando qualcosa va storto. Perché sì, la maggior parte dei casi di intossicazione alimentare finisce con un giorno o due di disagio. Ma c’è una parte, quella meno raccontata, fatta di ricoveri, sepsi, danni neurologici, aborti, lunghe riabilitazioni, e in alcuni casi, decessi.

Le infezioni alimentari sono sottostimate anche perché raramente se ne denuncia la causa. Non tutti si recano in ospedale per una diarrea, e non sempre si riesce a ricostruire l’origine dell’infezione. Ma ogni anno, anche nei Paesi con sistemi sanitari evoluti, si registrano decessi legati a questi patogeni.

