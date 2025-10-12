Raffreddore, tosse e febbre: come distinguere influenza, Covid e altri virus respiratori

Con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi, milioni di italiani si trovano alle prese con sintomi come tosse, mal di gola, naso che cola e febbre. Ma come capire se si tratta di un semplice raffreddore, di una vera influenza stagionale o di un’infezione da Covid-19? La domanda è tutt’altro che banale: i disturbi sono simili, spesso sovrapponibili, e il rischio di sottovalutare o al contrario di preoccuparsi eccessivamente è dietro l’angolo.
Gli esperti del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità ricordano che la distinzione non sempre è immediata, ma alcuni segnali permettono di orientarsi. Al tempo stesso, le precauzioni per proteggersi e proteggere gli altri restano fondamentali, soprattutto per bambini, anziani e persone fragili.
Raffreddore: sintomi lievi ma fastidiosi
Il raffreddore comune è causato per lo più da rhinovirus. I sintomi sono tipici e riconoscibili:
- naso che cola e congestione nasale,
- starnuti frequenti,
- mal di gola leggero,
- tosse secca o grassa, ma in genere non persistente,
- assenza o lieve aumento della temperatura corporea.
In questo caso, la febbre non è elevata e le condizioni generali restano discrete. Si tratta di un disturbo fastidioso ma benigno, che tende a risolversi spontaneamente in pochi giorni con riposo, idratazione e, se necessario, farmaci sintomatici come antipiretici o decongestionanti nasali.
Influenza: febbre alta e sintomi più intensi
L’influenza stagionale, che si manifesta soprattutto tra dicembre e marzo, è provocata dai virus influenzali veri e propri. A differenza del raffreddore, l’influenza si presenta con sintomi improvvisi e più marcati:
- febbre alta (spesso oltre i 38°),
- dolori muscolari e articolari diffusi,
- mal di testa,
- stanchezza intensa,
- tosse secca e persistente.
L’influenza può costringere a letto per diversi giorni e, nei soggetti più fragili, comportare complicanze come bronchiti o polmoniti. Per questo motivo, le autorità sanitarie raccomandano ogni anno la vaccinazione, soprattutto a bambini piccoli, anziani e persone con patologie croniche.
Covid-19: sintomi variabili e ancora da monitorare
Il Covid-19, pur essendo meno aggressivo rispetto alle prime ondate grazie alla protezione dei vaccini e all’immunità di comunità, resta una malattia da non sottovalutare. I sintomi tipici includono:
- febbre,
- tosse secca persistente,
- perdita o alterazione dell’olfatto e del gusto,
- mal di gola,
- affaticamento,
- in alcuni casi disturbi gastrointestinali.
Il problema principale è che i sintomi possono essere molto simili a quelli dell’influenza o di altre infezioni respiratorie, rendendo spesso necessario il tampone antigenico o molecolare per avere una conferma.
Altre malattie da raffreddamento: virus e batteri in circolazione
Oltre a raffreddore, influenza e Covid, circolano numerosi altri virus respiratori, come il virus respiratorio sinciziale (VRS), che colpisce in particolare i bambini piccoli, e l’adenovirus. Alcune infezioni batteriche, come la faringite da streptococco, possono inoltre causare febbre e mal di gola intensi, richiedendo una diagnosi medica e, se confermato, un trattamento antibiotico.
Come curarsi: linee guida pratiche
La regola d’oro è non improvvisare cure fai-da-te e affidarsi a indicazioni mediche in caso di sintomi persistenti o gravi. In generale:
- Riposo e idratazione sono fondamentali.
- Antipiretici (paracetamolo, ibuprofene) aiutano a controllare la febbre.
- Antibiotici non servono contro i virus, ma solo su prescrizione se c’è un’infezione batterica.
- Tampone consigliato se i sintomi possono far pensare al Covid o se si è a contatto con persone fragili.
Prevenzione: cosa fare per non ammalarsi e non contagiare
Le precauzioni restano le stesse che abbiamo imparato durante la pandemia e che valgono per tutti i virus respiratori:
- lavarsi spesso le mani,
- arieggiare i locali,
- coprirsi bocca e naso quando si tossisce o starnutisce,
- restare a casa in caso di febbre o sintomi importanti,
- indossare la mascherina in ambienti affollati se si hanno sintomi.
Il vaccino antinfluenzale e, per chi è a rischio, i richiami contro il Covid, rappresentano la protezione più efficace per ridurre complicanze e contagio.
Famiglie e scuole
Con l’aumento dei casi stagionali, famiglie e scuole si trovano a gestire assenze, tamponi e richieste di certificati. Molti genitori lamentano difficoltà nel distinguere i sintomi dei bambini, che spesso si ammalano più volte durante la stagione fredda. Le istituzioni sanitarie invitano alla calma e alla collaborazione: non tutti i raffreddori richiedono un tampone, ma è importante rispettare le indicazioni dei pediatri e segnalare situazioni a rischio.
Convivere con i virus senza allarmismi
Distinguere tra raffreddore, influenza e Covid non è sempre semplice, ma un’attenzione ai sintomi e alle regole di prevenzione può ridurre rischi e disagi. La stagione fredda porta inevitabilmente con sé virus e contagi, ma con responsabilità individuale, vaccini e corrette informazioni, è possibile affrontarla senza allarmismi e con maggiore serenità.