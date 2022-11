Raggi: “Auguri a Meloni, prima donna premier: alle donne non viene perdonato nulla”

Da donna a donna, arrivano gli auguri pubblici dell’ex sindaca di Roma alla prima premier donna del nostro paese, incaricata di costituire il Governo post Draghi.

“Ho fatto pubblicamente i migliori auguri a Giorgia Meloni. Ci siamo sentite telefonicamente. Ha davanti a sé un incarico impegnativo da far tremare le vene. In più è una donna e per questo non le perdoneranno nulla. La aspettano al varco”. Lo dice Virginia Raggi, consigliera capitolina ed ex sindaca di Roma, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Raggi a Meloni: “Le ho fatto pubblicamente i miei auguri”

“Al netto dei provvedimenti dell’esecutivo, che vedremo al lavoro, sono felice che una donna sia alla guida dell’Italia. Era ora”, prosegue l’esponente M5S, che poi osserva: “Saper fare opposizione non è semplice. Bisogna mettere al centro l’interesse del Paese. Si deve tentare di far approvare gli elementi più significativi del proprio programma con il dibattito politico, anche duro se serve. Se però ci sono provvedimenti utili, questi – sottolinea Raggi – vanno sostenuti”.

