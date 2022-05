Rai, il retroscena dal Cda

Il cda rai di ieri ha visto la maggioranza dei consiglieri esprimere contrarietà al passaggio di alcuni programmi dal “Day time” guidato da Antonio Di Bella al “Prime Time” di Stefano Coletta. In realtà, a quanto siamo in grado di rivelare, Di bella aveva espresso tempo fa disponibilità a “cedere” “pro bono pacis” le deleghe della Domenica In di Mara Venier ma a sorpresa negli ultimi giorni Coletta ha aggiunto alle richieste anche le deleghe del programma della Fialdini, L’Eredita e Reazione a catena. Una sorta di “opa” sul day time che non poteva passare inosservata. Così tutto si è bloccato, compreso il passaggio di Fabio Fazio alla struttura cultura guidata da Silvia Calandrelli.