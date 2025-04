Re Carlo e la Regina Camilla a Roma: Alberto Angela li ha guidati nel Parco archeologico del Colosseo

La recente visita di Re Carlo e della Regina Camilla in Italia ha catturato l’attenzione dei media di tutto il mondo, non solo per il fascino intrinseco del nostro Paese ma anche per le personalità coinvolte e gli eventi che si sono susseguiti durante il loro soggiorno. L’idea di visitare Roma sembrava più un pellegrinaggio turistico che un impegno ufficiale, ma in realtà ha rappresentato un perfetto connubio tra impegni istituzionali e passioni personali. Una scelta significativa è stata quella di passeggiare tra le storiche vestigia del Parco archeologico del Colosseo, un sito che, seppur visitato solo nella sua porzione esterna per questioni di sicurezza, ha lasciato un segno indelebile nei cuori reali.

La decisione di limitare la visita all’esterno, evitando così di chiudere il sito al grande pubblico, rivela una particolare attenzione verso i visitatori venuti da ogni parte del globo, sottolineando un rispetto da parte della coppia reale per la cultura e l’economia del luogo. Sorprende piacevolmente sapere della passione della Regina Camilla per i programmi di Alberto Angela, che ha svolto il ruolo di “Cicerone” durante la loro permanenza nell’area del Parco archeologico del Colosseo. È affascinante pensare a un divulgatore scientifico tanto amato in Italia impegnato in una simile occasione, confermando quanto il nostro Paese sia un punto di riferimento culturale per le teste coronate.

Questa visita segna il diciottesimo viaggio in Italia per Re Carlo, ma è la sua prima volta da monarca. Un ulteriore segnale dell’importanza che l’Italia riveste non solo dal punto di vista culturale e storico, ma anche nei rapporti bilaterali odierni. A coronamento del loro soggiorno, la coppia reale ha optato per un trasporto in grande stile: una Bentley, accuratamente trasportata dall’Inghilterra per garantirne comfort e sicurezza durante gli spostamenti nella capitale. Dettaglio che, tra tanti, sottolinea il peso e l’importanza del protocollo reale anche nella vita quotidiana.

Così, tra una celebrazione per il loro ventennale di matrimonio e una visita alquanto simbolica alle meraviglie antiche di Roma, la coppia reale è riuscita a rinnovare quel legame storico e culturale tra Regno Unito e Italia, rappresentando un perfetto esempio di come le tradizioni possano essere rivisitate con rispetto e amore. Nel cuore di Roma, tra le rovine e la modernità, il viaggio di Re Carlo e la Regina Camilla ha lasciato un’impronta che riecheggerà come una delle memorie più affascinanti del loro recente regno.

