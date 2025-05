Regione Lazio, il Piano Sanitario per la Messa del nuovo Papa Leone XIV domenica 18 maggio

Una capitale sotto pressione, ma pronta

Roma sa cosa significa accogliere il mondo. L’ha fatto per eventi religiosi, culturali e politici, a volte con mesi di preparazione, altre nel giro di pochi giorni. Ma ogni volta è un banco di prova: non solo per le istituzioni, ma anche per l’anima stessa della città, che si ritrova, suo malgrado, a essere crocevia globale e luogo intimo allo stesso tempo.

La Messa di inizio pontificato di Papa Leone XIV, in programma domenica 18 maggio, rappresenta proprio questo tipo di momento: solenne, inevitabilmente affollato, con un flusso di pellegrini che si prevede eccezionale. E allora, prima ancora che le campane suonino, c’è un’altra organizzazione che prende forma in silenzio – quella sanitaria. Il piano predisposto dalla Regione Lazio insieme ad Ares 118 e alla Protezione civile non è solo una risposta logistica. È una forma di cura collettiva, pensata per garantire dignità, ordine e attenzione in un giorno in cui tutto il mondo guarda Roma.

Dietro le quinte, una macchina silenziosa

Il piano è imponente. Ci saranno 7 Posti Medici Avanzati (PMA), ciascuno con medici e infermieri in grado di affrontare le situazioni di emergenza più complesse, dislocati in punti strategici attorno al Vaticano: da largo del Colonnato a piazza Pia, fino a via Cavour.

A supporto, 7 ambulanze medicalizzate e 11 infermieristiche presidieranno le aree più trafficate, affiancate da 80 squadre a piedi, distribuite con una precisione quasi chirurgica tra i vicoli del Borgo, le vie della Conciliazione e gli accessi alle zone di prefiltraggio. In numeri: centinaia di operatori coinvolti, decine di mezzi pronti, una rete invisibile pensata per funzionare in silenzio, per esserci – se necessario – prima ancora che ce ne accorgiamo.

A questo si aggiunge un'unità mobile per la decontaminazione campale (Unidec), che può sembrare eccessiva, ma in realtà è solo un tassello in più di una visione che preferisce l'eccesso di precauzione all'improvvisazione.

Cura e accessibilità, anche per chi viene da lontano

Tra gli aspetti meno evidenti ma più significativi del piano, c’è la gestione del numero 116117: il numero europeo per le cure non urgenti, attivo 24 ore su 24, anche per cittadini stranieri, con servizio di interpretariato in 17 lingue. È un servizio che può sembrare marginale accanto ai dispositivi di emergenza, ma che invece rappresenta esattamente l’idea di una città che non vuole lasciare nessuno indietro, nemmeno quando l’attenzione è tutta rivolta all’evento principale.

La Messa solenne, le dirette mondiali, i corpi diplomatici, le gerarchie ecclesiastiche: è facile vedere solo la scenografia. Ma dietro, e forse più importante ancora, c'è la costruzione di una rete che sappia prendersi cura anche di chi si sente spaesato, di chi ha un malessere improvviso, di chi non parla italiano ma ha bisogno di essere ascoltato.

Quando l’efficienza è un atto culturale

Organizzare un evento mondiale senza lasciare nulla al caso non è solo un atto amministrativo. È anche un gesto culturale. Significa riconoscere il valore delle persone, dare peso alla loro esperienza, capire che la sicurezza non è mai solo un insieme di numeri o mezzi, ma una questione di empatia organizzata.

In questo senso, il lavoro di Ares 118, della Protezione Civile, delle decine di volontari, medici, psicologi, operatori tecnici, è qualcosa che va raccontato anche al di là dei bollettini ufficiali. È l’altra faccia di una città che sa essere ospitale perché sa essere strutturata, che sa farsi trovare pronta senza ostentazione.

Il tempo sospeso prima dell’attesa

Nel cuore della città, domenica mattina, sarà difficile percepire la complessità del sistema messo in piedi. I pellegrini si accalcheranno lungo via della Conciliazione, le campane suoneranno, le telecamere trasmetteranno ogni dettaglio dell’inizio di un nuovo pontificato. Ma tutto quello che avverrà intorno – le ambulanze pronte, le squadre a piedi in perlustrazione, i medici nei punti sensibili – sarà già parte della storia di quel giorno.

Roma, ancora una volta, sarà chiamata a essere tante cose insieme: città-simbolo, metropoli moderna, rifugio spirituale e spazio urbano pieno di fragilità. E il modo in cui sceglie di accogliere, proteggere, soccorrere racconta molto più di quanto si possa intuire a prima vista.

