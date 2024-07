Regione Lazio, sì alla modifica della Legge sul Condono Edilizio

Impalcatura in cantiere edile

Risolta una situazione di disparità di trattamento che lasciava in sospeso circa 6o mila richieste di condono

Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato una proposta significativa per la modifica della Legge regionale sul Condono Edilizio. L’assessore all’Urbanistica, alle Politiche abitative, alle Case popolari e alle Politiche del Mare della Regione Lazio, Pasquale Ciacciarelli, ha illustrato i dettagli e l’importanza di questa nuova normativa che rappresenta una svolta per migliaia di cittadini.

Una norma più inclusiva e giusta

Fino ad oggi, la legge sul condono edilizio nel Lazio presentava caratteristiche restrittive che impedivano di sanare opere edili realizzate in aree che successivamente erano state protette da vincoli. Questa situazione creava una disparità di trattamento e lasciava in sospeso circa 60 mila richieste di condono. La modifica appena approvata mira a superare questa ingiustizia, permettendo la regolarizzazione delle opere edili realizzate prima dell’imposizione dei vincoli, indipendentemente dal loro stato attuale.

L’assessore Ciacciarelli ha sottolineato come questa proposta sia il risultato di un lavoro costante e collaborativo tra l’assessorato all’Urbanistica e la Commissione Urbanistica. Il provvedimento rappresenta un passo decisivo verso la risoluzione di un problema storico che ha afflitto numerosi cittadini del Lazio.

Il processo legislativo e i ringraziamenti

Il completamento dell’iter legislativo per l’entrata in vigore di questa modifica è stato reso possibile grazie al lavoro sinergico di diverse figure istituzionali. In particolare, l’assessore Ciacciarelli ha espresso il suo ringraziamento al presidente del Consiglio regionale, Francesco Rocca, e alla presidente della Commissione Urbanistica, Laura Corrotti, nonché all’intera coalizione politica che ha sostenuto la proposta. Il supporto unanime ha permesso di affrontare e risolvere una questione complessa e delicata, garantendo equità e giustizia ai cittadini coinvolti.

Implicazioni e benefici per i cittadini

L’approvazione di questa modifica normativa ha diverse implicazioni positive per i cittadini del Lazio. In primo luogo, permette a chi ha presentato richieste di condono prima dell’imposizione dei vincoli di vedere finalmente sanate le proprie situazioni edilizie. Questo non solo regolarizza la posizione legale degli edifici coinvolti, ma contribuisce anche a una maggiore trasparenza e ordine nell’urbanizzazione del territorio.

Inoltre, la sanatoria delle opere edilizie porterà a una riduzione delle controversie legali e delle incertezze amministrative, favorendo un clima di maggiore fiducia tra i cittadini e le istituzioni. La normativa, quindi, non solo risponde a esigenze pratiche e immediate, ma contribuisce anche a una gestione più efficiente e chiara delle politiche urbanistiche regionali.

Un passo verso il futuro

La modifica alla Legge regionale sul Condono Edilizio nel Lazio rappresenta un esempio di come la collaborazione istituzionale e l’attenzione alle esigenze dei cittadini possano portare a risultati concreti e positivi. L’assessore Ciacciarelli, nel concludere il suo intervento, ha ribadito l’importanza di questo provvedimento per la comunità del Lazio e ha espresso l’auspicio che questa sia solo una delle tante iniziative volte a migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini.