Regione Lazio, test West Nile esteso a tutti i donatori di sangue

Nuovo protocollo sicurezza nel Lazio

Nella Regione Lazio è stata presa una decisione cruciale per la salute pubblica: l'estensione del test Nucleic Acid Test per il virus West Nile a tutti i donatori di sangue. Questa scelta arriva in risposta a un panorama epidemiologico sempre più preoccupante, con particolare attenzione alla provincia di Latina. Il virus West Nile ha infatti destato una crescente preoccupazione tra le autorità sanitarie locali.

Motivi dietro la decisione

La Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria ha deciso di implementare questo ampio screening in conformità con le recenti indicazioni emesse dal Ministero della Salute. La Circolare n. 3363 del 5 febbraio 2025 e le successive direttive del Centro Nazionale Sangue hanno aggiornato il Piano Regionale di Prevenzione, delineando una chiara strategia contro le Arbovirosi per l'anno in corso.

Garantire sicurezza e qualità

L'iniziativa della Regione Lazio dimostra un forte impegno nel mantenere elevati standard di sicurezza per tutti i cittadini. Attraverso il suo sistema trasfusionale, la Regione assicura che queste misure siano in linea con le raccomandazioni internazionali. L'estensione del test sarà operativa su tutto il territorio regionale e verrà monitorata costantemente per adeguarsi ai cambiamenti epidemiologici.

© Riproduzione riservata