Regione Lazio, un milione di euro per le nuove colonnine di ricarica

La Regione Lazio ha stanziato un milione di euro per l’installazione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e promuovere la transizione energetica. Attraverso un bando dedicato, i Comuni potranno beneficiare di contributi a fondo perduto fino a 60 mila euro per dotarsi di queste infrastrutture.

Dettagli del bando

Il fondo stanziato verrà suddiviso in cinque quote da 200 mila euro, una per ciascuna provincia del Lazio, garantendo così una distribuzione equa delle risorse sul territorio. I Comuni con più di 35 mila abitanti potranno ottenere fino a 60 mila euro, mentre quelli con una popolazione tra i 10 mila e i 35 mila abitanti avranno accesso a contributi fino a 40 mila euro. I Comuni più piccoli, con meno di 10 mila abitanti, potranno richiedere un massimo di 20 mila euro. Le domande per accedere ai fondi potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2024.

Roma Milano e Napoli quelle con più punti

Secondo i dati forniti da Motus E, l’associazione che rappresenta gli operatori industriali del settore automotive, al 31 marzo 2024 nel Lazio erano presenti 5.141 punti di ricarica per veicoli elettrici. Roma, con 4.006 punti, è la provincia con la maggiore concentrazione, posizionandosi tra le prime in Italia insieme a Milano e Napoli.

L’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione Energetica, Elena Palazzo, ha commentato l’iniziativa definendola “un passo avanti importante nelle politiche ambientali“, e ha invitato tutte le amministrazioni comunali a partecipare attivamente per cogliere questa opportunità. “È un’occasione per offrire un servizio utile alla cittadinanza e contribuire alla transizione energetica e al miglioramento della qualità dell’aria, obiettivi che dobbiamo perseguire con impegno“, ha concluso l’assessore Palazzo.