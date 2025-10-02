Renato Zero a 75 anni: il tempo che ricomincia con “L’OraZero” e un tour che ricuce il presente

Quando un artista giunge a un’età in cui molti riposano, lui invece decide di iniziare. Renato Zero festeggia i 75 anni consegnando a sé stesso e al suo pubblico un nuovo capitolo — l’album L’OraZero — e un progetto live che partirà all’inizio del 2026. È un’evidenza: non siamo di fronte a una celebrazione nostalgica, ma a una fase nuova, tesa verso il futuro.

Renato Zero, un compleanno che segna una rinascita

Nato a Roma il 30 settembre 1950, Renato Fiacchini — alias Renato Zero — ha sempre avuto un rapporto viscerale con il tempo: lo ha misurato nei suoi cambi d’immagine, nei suoi temi provocatori e nelle sue trasformazioni artistiche. Ora, arrivato al traguardo dei 75 anni, non sceglie la ritualità di un bilancio, ma una partenza. Venerdì 3 ottobre esce L’OraZero, un disco di 19 inediti frutto di una progettualità che rivela ambizione e lucidità: non un’antologia, non una raccolta, ma un manifesto di vivere e resistere.

Nelle parole con cui presenta il progetto traspare la tensione del percorso: “È stato un viaggio durissimo e meraviglioso. Errori tanti, tante le delusioni… l’abbraccio del pubblico mi ripaga di tutto. È l’OraZero”. Non si tratta di un semplice richiamo alla genialità passata, ma di una testimonianza che mette in scena il contrasto tra fragilità e decisione: non un artista che ripassa la carriera, ma che si rituffa nella vita.

Questo nuovo lavoro è stato presentato in anteprima al Teatro Brancaccio di Roma, con la conduzione di Giorgia Surina, un luogo "teatrale" che guarda all'intimità del palco più che alle scenografie plateali.

In scaletta, temi che attraversano l’interiorità, il senso del tempo, il ruolo dell’amore, la responsabilità verso le nuove generazioni. È significativo che uno dei brani si intitoli “Tu meriti di più”, un invito rivolto ai giovani — affermazione di fiducia, non di paternalismo.

In più, in un’intervista recente, Zero ha dichiarato l’apertura verso collaborazioni: ha indicato il desiderio che uno dei pezzi fosse scritto da Ultimo, a testimonianza di uno sguardo che non teme l’oggi.

L’OraZero Tour: date, progetto, aspettative

Contestualmente all’uscita dell’album, Renato Zero annuncia L’OraZero Tour, che comincerà il 24 gennaio 2026 e si concluderà ad aprile nei palasport italiani. La scelta dei palazzetti non è casuale: è un tipo di spettacolo che ha bisogno di un equilibrio tra dimensione “da stadio” e intimità, tra potenza sonora e trasporto emotivo.

In particolare, la prima tappa — in simbolico ritorno alla sua città natale — è prevista proprio a Roma.

Questo tour segue da vicino l'ultimo progetto live di Zero, Autoritratto – I concerti evento (2024), che ha attraversato l'Italia con 38 spettacoli in tre fasi. Ma non è un seguito: L'OraZero Tour si presenta come un progetto autonomo, con una scaletta probabilmente rinnovata e un'energia differente, costruita intorno all'album omonimo.

Il lancio del tour all’inizio dell’anno ha anche un effetto simbolico: è come se Zero intendesse attraversare l’inverno per portare la sua musica nella primavera del pubblico, portando con sé storie personali che parlano del collettivo.

L’artista e il ragazzo della periferia romana

Quando pensiamo a Renato Zero, spesso riaffiora l’immagine del giovane eccentrico che percorreva i quartieri periferici di Roma — la Montagnola, il contesto popolare, la strada. In quegli anni (fine anni Sessanta, primi Settanta), il suo modo di vestire, il suo atteggiamento erano già sfida: disturbavano, incuriosivano, rompevano le convenzioni.

Quei passi per le vie del quartiere oggi si legano a un uomo che ha imparato a fare della saggezza un’arma di bellezza. Ma non ha smarrito il senso dell’irriverenza. Anzi: nel nuovo album torna quell’impulso a scalfire i muri dell’omologazione, con la stessa ironia che lo caratterizzò allora ma con il distacco di chi ha vissuto.

Dietro la platea che lo applaude, resta la persona che conosce il senso del fallimento, la solitudine, le notti in cui si torna a casa "affranti e si piange". Questo non è civetteria emotiva: è la condizione che rende credibile chi dal palco parla di resistenza, di amore, di desiderio di "ricominciare".

Non è un caso che in queste settimane si sia parlato anche di un riavvicinamento con Loredana Bertè, con cui Zero ha ricucito un rapporto di collaborazione dopo anni di distanza. È un segno di apertura, di memoria, di riconoscimento del passato come terreno di dialogo anziché conflitto.

Il “disco manifesto” e il senso del presente

L’OraZero non è solo un album celebrativo: è un disco manifesto. In esso, Zero misura il presente con la profondità del vissuto, resta critico verso poteri e ingiustizie, ma si volge anche verso chi cerca una ragione per resistere. Non è un’operazione da nostalgici né un semplice esercizio di stile: è un appello.

È significativo che, nei testi anticipati e nei giudizi che emergono dalle interviste, Zero scelga parole come “ricominciare”, “guardare dentro”, “condivisione”, “responsabilità”. Non dà ricette, ma pone interrogativi: chi siamo adesso? Cosa possiamo costruire? Come trasformare ferite individuali in ragione di comunità?

Il tempo che “ricomincia” non è una regressione: è un invito a vivere con urgenza, con consapevolezza. L’anzianità per lui non è arretramento, ma tessuto in cui intrecciare esperienza e visione.

In un panorama musicale che spesso si misura con metriche effimere, Zero insiste su un rapporto primario: quello con il pubblico. Nei suoi discorsi, ripete che il dono ultimo è l’abbraccio, la presenza, il gesto di cantare insieme. Non è retorica; è una scommessa sul contatto diretto: artistico, emotivo, umano.

Cosa aspettarsi dal nuovo impegno di Renato Zero

Quando l’album sarà nelle mani di chi l’ascolta, e quando il tour entrerà nel vivo, vale tenere d’occhio alcuni elementi:

Scaletta e bilanciamento nuovo/vecchio: quanto spazio darà Zero alle tracce di L’OraZero rispetto ai suoi classici? La scelta racconterà il grado di rischio e ambizione del progetto. Collaborazioni artistiche: se davvero ci sarà un pezzo scritto da un artista contemporaneo (Ultimo o altri), sapremo come Zero cerca dialogo con le nuove generazioni. Il dialogo con Roma: partire da Roma non è solo simbolico, ma una conferma del legame con la città che lo ha formato. Una città che, nei suoi testi passati, è spesso spazio reale e immaginario insieme. Riscontri critici e presenza nei media: un album di questo tipo viene letto e valutato anche per le sue tensioni. Sarà interessante vedere come critici e fan accoglieranno un lavoro così dichiaratamente sfidante. Il pubblico nei palasport: quanti saranno disposti a seguirlo non per il passato, ma per curiosità e impegno? Questo ‘test’ di pubblico è fondamentale: non basta l’affetto, serve adesione.

Renato Zero a 75 anni traccia una biforcazione di senso: crescere – ma restare vigili; inseguire – ma avere radici; essere voce – ma ascoltare. L’OraZero, con la sua tensione verso il domani, reclama non celebrazione, ma testimonianza. Il disco e il tour che verranno non sono un canto finale, ma un invito a continuare a guardare avanti, insieme, con coraggio.