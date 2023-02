Riso con ceci al forno e i preziosi consigli di Donna Assunta

State per mettere a dimora i “semini”, uno per ogni vasetto, per poi travasare le piantine quando avranno raggiunto una certa altezza? Sistemate sul fondo di ogni vasetto, prima del terriccio, un velo di “tulle” (quello delle bomboniere). Quando dovrete estrarre la piantina afferrerete il “tulle” e tireremo via tutto in un attimo, senza pericolo di danneggiare le giovani radici, che in questa fase sono delicatissime. E a tavola?

Riso con ceci al forno

Ingredienti per 4 persone: 350 gr. di riso per risotti, 100 gr. di ceci secchi, 6 pomodorini, uno spicchio d’aglio, 150 millilitri di olio extravergine d’oliva, sale e peperoncino piccante (facoltativo).

Lasciate a bagno i ceci una notte in acqua fredda, poi lessateli in acqua leggermente salata per circa tre ore. A cottura ultimata, scolateli, tenendo da parte il liquido di cottura. Fate rosolare nell’olio, in un tegame da forno, lo spicchio d’aglio tritato, poi unite il riso, un pizzico di peperoncino e lasciate tostare per circa un minuto, sempre mescolando. Aggiungete i ceci e una parte del brodo di cottura (rabboccate eventualmente con acqua o brodo vegetale). Sistemate sulla superficie i pomodorini tagliati a metà e cuocete in forno caldo a 200° per circa 20 minuti. Visto? Veloce, veloce!

*Articolo curato da Donna Assunta Di Marzio.

© Riproduzione riservata