Ritrovato il cadavere del 17enne disperso in mare a Nettuno: l’ipotesi del medico legale

È stato ritrovato il corpo senza vita del ragazzo di 17 anni scomparso lo scorso 29 maggio. La salma è stata rinvenuta a poche miglia dalle coste di Lavinio, frazione del comune di Anzio. La Guardia Costiera di Anzio ha avvistato il cadavere, grazie alla motovedetta e lo ha riportato a terra. La salma sarà sottoposta all’esame del medico legale, che ancora non ha predisposto un’autopsia. Secondo le ipotesi del tecnico legale la morte del giovane sarebbe dovuta ad annegamento.

Il giorno della scomparsa

La vittima domenica 29 maggio doveva passare la giornata in spiaggia con un amico a Nettuno, avevano appuntamento difronte la chiesa di Santa Maria Goretti. Giunti insieme in spiaggia si sono diretti in mare per fare un bagno, ma la corrente li ha messi in difficoltà, e sono stati soccorsi da alcuni bagnanti. Per il 17enne non c’è stato nulla da fare, la corrente lo ha trascinato sempre più a largo. L’amico invece è riuscito a salvarsi. Allertati i vigili del fuoco, le ricerche per ritrovare il corpo hanno coinvolto anche elicotteri e la capitaneria di mare, che ha eseguito i controlli lungo tutto il litorale. Anche via terra sono iniziate le ricerche grazie ai controlli della Guardia Costiera, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dell’Aeronautica.