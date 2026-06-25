Roberto Spaziani, quando l’amore diventa memoria, ferita e domanda di pace

Roberto Spaziani consegna con Poesie d’amore. Scambiamoci un segno di Pace, pubblicato da Casa Editrice Kimerik, un libro intimo e insieme aperto, personale e insieme universale, costruito attorno a una parola che ricorre come origine, ferita, approdo e responsabilità: amore. Non l’amore ridotto a sentimento consolatorio o come semplice abbandono lirico, ma l’amore attraversato dalla morte, dalla lontananza, dalla solitudine, dal rimorso, dalla nostalgia, dalla fede e dalla speranza. La raccolta si presenta come un percorso dentro le stanze più esposte dell’animo umano, là dove il ricordo non è mai puro passato e la parola poetica prova a trattenere ciò che la vita tende a disperdere: un volto, una mano, un bacio, una voce, un sorriso, un’assenza.

Una raccolta che nasce dal bisogno di lasciare un segno

Il titolo contiene già il senso profondo dell’opera. Poesie d’amore indica una direzione sentimentale, ma il sottotitolo, Scambiamoci un segno di Pace, allarga subito l’orizzonte. Spaziani non scrive soltanto per raccontare un amore, né per fissare in versi una serie di emozioni private. Scrive per proporre un patto umano: riconoscersi fragili, vulnerabili, simili nel bisogno di essere amati e ricordati. Il segno di pace diventa allora un gesto poetico prima ancora che morale. È la disponibilità a guardare l’altro senza possesso, senza odio, senza indifferenza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Nell’introduzione l’autore dichiara apertamente la propria intenzione: condurre lettrici e lettori dentro un viaggio nell’animo umano, dove amore, pace e convivenza si intrecciano. Questa dichiarazione non resta un programma astratto. I testi mostrano continuamente il tentativo di trasformare la parola in ponte, il dolore in conoscenza, la memoria in responsabilità. La poesia, per Spaziani, non cancella il male vissuto, non aggiusta ciò che si è spezzato, non restituisce ciò che è perduto. Può però impedire che tutto scompaia nel silenzio.

Amore, morte e memoria: il cuore più intenso del libro

La parte più forte della raccolta è quella in cui l’amore si misura con la morte. In componimenti come Epitaffio, Amore per la morte, Addio, il sentimento non viene idealizzato: è corpo, desiderio, sepoltura, malattia, lutto, permanenza nel ricordo. Spaziani affronta la perdita senza alleggerirla. La morte appare nella sua concretezza, nella materia, nella terra, nel distacco fisico. Proprio per questo l’amore non diventa retorica: resiste perché è passato attraverso la carne e il dolore.

In Epitaffio il rapporto fra bellezza, corpo e dissoluzione è centrale. L’amore nasce anche dall’attrazione, dalla perfezione fisica, dalla memoria dei sensi, ma deve poi misurarsi con la scomparsa. Il corpo amato non è più raggiungibile, eppure continua a generare presenza in chi resta. È una poesia dura, non levigata, che sceglie immagini forti e lascia emergere il conflitto fra desiderio e perdita. Qui la lingua di Spaziani mostra una sua energia particolare: non teme la parola aspra, non addolcisce il lutto, non trasforma la sofferenza in ornamento.

Amore per la morte porta ancora più avanti questo movimento. La figura femminile perduta viene evocata dentro una scena segnata dalla malattia, dalla pioggia, dalla terra, dalla paura del distacco definitivo. Il dolore non si scioglie in consolazione immediata. Resta, lavora dentro, diventa forma di continuità. La poesia non promette una guarigione facile: registra il vuoto e prova a dargli una lingua.

La mano, il bacio, lo sguardo: la fisicità come grammatica dell’anima

Molti testi della raccolta ruotano attorno a gesti elementari: prendere una mano, dare un bacio, guardarsi negli occhi, restare ancora un momento. Spaziani costruisce una poetica della prossimità. Il sentimento non nasce da grandi dichiarazioni, ma da segni minimi, corporei, quasi quotidiani. In Nella mano la mano diventa luogo di passaggio fra due vite, immagine di contatto e di promessa. In Per un bacio il bacio assume una forza quasi assoluta: è respiro, vita, desiderio, memoria destinata a sopravvivere anche all’ultimo saluto. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questa insistenza sul gesto rende la raccolta molto umana. L’amore non è un concetto: è un’esperienza fisica e spirituale insieme. La carezza, il sorriso, la bocca, gli occhi, la pelle ricorrono come parole-chiave di una ricerca che vuole restituire al sentimento la sua interezza. L’autore sembra dire che l’anima non parla mai senza il corpo, e che il corpo amato rimane nella memoria come una lingua segreta.

In Mi piaci silenziosa e schiva, uno dei testi più compiuti per intensità emotiva, il contatto della mano diventa quasi il centro di una rivelazione. Il sogno realizzato e svanito, la gioia, il divieto, il silenzio, la dolcezza: tutto convive in una poesia che racconta l’amore come esperienza totale, ma anche come impossibilità di possesso pieno. Qui Spaziani riesce a mantenere una tensione efficace fra desiderio e rispetto, fra presenza e irraggiungibilità.

La solitudine come esperienza collettiva

Uno dei meriti del libro è non chiudersi nel perimetro dell’io sentimentale. L’amore, nella raccolta, dialoga continuamente con la solitudine, la sofferenza altrui, la domanda religiosa, la condizione umana. La solitudine è un testo diretto, quasi aforistico nella sua chiarezza: non essere soli non significa semplicemente non avere persone attorno. Si può stare in mezzo alla gente e avvertire una distanza più profonda, fatta di indifferenza, occhi aridi, volti incapaci di riconoscimento.

Questa poesia intercetta una condizione molto contemporanea. La solitudine descritta da Spaziani non è soltanto isolamento fisico, ma impossibilità di sentirsi davvero visti. In questo senso la raccolta parla anche a chi non cerca soltanto versi d’amore, ma una riflessione sulla qualità dei legami umani. La pace evocata nel titolo passa anche da qui: dal superamento dell’indifferenza, dalla capacità di avvicinarsi al dolore degli altri senza ridurlo a spettacolo.

Emblematico, in questa direzione, è Bambina sola dopo lo tsunami. In pochi versi l’autore sposta lo sguardo su una sofferenza che non appartiene alla sua biografia sentimentale, ma alla tragedia del mondo. Il dolore di una bambina sola diventa una richiesta di partecipazione. La poesia, allora, non è solo confessione, ma esercizio di pietà.

Fede, speranza e bisogno di infinito

La dimensione religiosa attraversa il libro in modo evidente, senza trasformarlo in un’opera devozionale in senso stretto. Dio, il Signore, la morte, il cielo, gli angeli, il calvario, la speranza: sono presenze che accompagnano la domanda poetica. In Esseri soli, la mente stanca di chiedere trova nel Signore una risposta. In Preghiera della sera, l’amore è figura dolente, tutore del sonno, presenza chiamata a vegliare lungo una via di sofferenza.

La fede, in Spaziani, non elimina il turbamento. Non impedisce al poeta di avvertire il buio, la paura, la stanchezza, il senso della fine. Piuttosto offre un orizzonte dentro cui il dolore può essere pronunciato senza diventare puro annientamento. La speranza non è ottimismo ingenuo, ma una forma di resistenza interiore. Anche quando tutto sembra perduto, resta la possibilità di rivolgersi a qualcuno, di chiedere, di attendere.

Addio è forse il testo in cui questa tensione risulta più evidente. La voce poetica immagina la propria uscita dal mondo, ma non la riduce a sparizione. Vivere nel ricordo degli altri, nelle loro sofferenze, nella luce lontana delle stelle, significa affidare alla memoria una forma di sopravvivenza. È una poesia di congedo, ma anche di continuità.

La donna, le donne, l’amore: un’immagine fra idealizzazione e fragilità

La figura femminile occupa un posto centrale. Donna amata, donna perduta, madre, creatura angelica, presenza silenziosa, stella, corpo desiderato, volto cercato tra le stelle: il femminile assume molte forme. In Immortale la donna è rappresentata come angelo terreno, capace di prendere su di sé ansie e dolori. In Speranza diventa volto cercato nel cielo, immagine non ancora definita, presenza desiderata prima ancora di essere posseduta nella realtà. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Questa idealizzazione è una delle cifre più riconoscibili della raccolta. A tratti produce immagini di grande dolcezza, a tratti porta con sé un tono più tradizionale, legato a una visione della donna come figura salvifica, tenera, quasi sacra. Il libro va letto anche dentro questa tensione: da una parte il desiderio sincero di celebrare la forza dell’amore, dall’altra una sensibilità poetica che tende spesso a sublimare la donna in simbolo.

I testi più interessanti sono quelli in cui questa figura non resta immobile, ma diventa rapporto, attrito, domanda. Mamma indelicata, ad esempio, introduce una nota diversa: qui non c’è idealizzazione, ma rifiuto di essere usati, richiesta di riconoscimento, ferita affettiva. Il canto non può essere preteso a comando. L’io poetico rivendica dignità, sottraendosi al ruolo di oggetto disponibile. È una poesia importante perché mostra un’altra faccia dell’amore: quella del bisogno di essere ascoltati davvero.

La lingua poetica di Spaziani: slancio, ripetizione, immagini nette

Lo stile di Roberto Spaziani procede per accumulo emotivo, immagini verticali, riprese, domande, invocazioni. La sua poesia non cerca il minimalismo. Ama le parole forti: cuore, morte, dolore, amore, speranza, sogno, sorriso, sangue, cielo, notte. Questa scelta dà alla raccolta un tono immediatamente riconoscibile, vicino a una tradizione lirica in cui il sentimento viene nominato senza paura.

Non sempre l’autore cerca la misura breve o l’allusione. Spesso preferisce dichiarare, insistere, tornare sul nucleo emotivo fino a renderlo esplicito. Questo può produrre momenti di grande intensità, soprattutto quando l’immagine è concreta e il verso si appoggia a un gesto preciso. Nei testi più riusciti, come Nella mano, Per un bacio, La solitudine, Mi piaci silenziosa e schiva, la parola trova equilibrio fra confessione e forma.

In altri passaggi, la forza dichiarativa tende a occupare molto spazio e il lettore avverte un’urgenza più testimoniale che strettamente musicale. Ma anche questa caratteristica appartiene alla natura del libro. Spaziani non scrive per costruire un oggetto freddamente perfetto. Scrive per lasciare traccia, per condividere un’esperienza, per affidare alla pagina una verità personale che chiede ascolto.

Artena, la memoria e una voce radicata nel territorio

La biografia dell’autore aiuta a comprendere il retroterra della raccolta. Roberto Spaziani è nato ad Artena, dove vive e lavora. Giornalista pubblicista, poeta e scrittore, ha frequentato la Scuola di Biblioteconomia Vaticana e ha collaborato con l’Archivio di Stato per la catalogazione dell’Archivio storico del Comune di Artena. È stato direttore responsabile dei mensili nazionali Il Rospo e Il Vettorino e svolge la professione di tributarista iscritto all’I.N.T. Nel suo percorso figurano anche opere legate alla memoria locale, alla lingua, alla comunicazione e alla storia, fra cui Il vocabolario del dialetto di Artena, già Montefortino e Luigi D’Alessandris, ciclista artenese.

La poesia di Spaziani nasce da una sensibilità che conosce il valore degli archivi, delle parole conservate, delle tracce da salvare. Chi ha lavorato sulla memoria documentaria di un paese sa che nulla resta davvero vivo se non viene custodito, ordinato, trasmesso. Anche in questa raccolta l’amore è archivio dell’anima: raccoglie volti, lutti, desideri, ferite, attese, sogni, e li consegna al lettore come materiale umano da non disperdere.

Un libro che chiede partecipazione

Particolarmente significativo è l’inserimento di una pagina bianca destinata al lettore, pensata per accogliere una poesia, una riflessione, un sentimento nato dalla lettura. È un gesto semplice ma rivelatore. Spaziani non immagina il libro come uno spazio chiuso, dominato soltanto dalla voce dell’autore. Al contrario, chiama chi legge a rispondere, a entrare nel testo, a misurarsi con la propria memoria affettiva.

In questa scelta si concentra molto del senso dell’opera. Poesie d’amore. Scambiamoci un segno di Pace non vuole soltanto essere letto: vuole provocare un ritorno interiore. Vuole domandare a ciascuno quale amore abbia perduto, quale dolore non abbia ancora nominato, quale gesto di pace possa ancora compiere. È un libro che non nasconde la propria fragilità, e proprio per questo può incontrare il lettore in modo diretto.

Una poesia della permanenza

La raccolta di Roberto Spaziani è, in fondo, un libro sulla permanenza. Restano i baci, anche quando il tempo li allontana. Restano le mani, anche quando non si stringono più. Restano i sorrisi, le voci, le persone amate, gli errori, i rimpianti, le preghiere. Resta soprattutto la parola, che non salva dalla morte ma sottrae qualcosa all’oblio.

Il valore più autentico del libro sta nella sua fedeltà a questa convinzione: amare significa lasciare un segno, e riceverlo; ricordare significa continuare a custodire; scrivere significa offrire agli altri una parte di sé senza pretendere di possederne la risposta. In un tempo spesso dominato dalla velocità e dalla dispersione emotiva, Spaziani propone una poesia che rallenta, insiste, guarda negli occhi il dolore e continua a chiedere amore.

Poesie d’amore. Scambiamoci un segno di Pace è una raccolta intensa, diseguale come lo sono spesso i libri nati da un’urgenza profonda, ma sincera nella sua vocazione più limpida: trasformare l’esperienza privata in un invito alla fraternità. Il lettore vi troverà versi di lutto, desiderio, fede, solitudine e speranza. E soprattutto troverà una domanda semplice, difficile, necessaria: che cosa resta di noi, se non abbiamo saputo amare e lasciare pace nel cuore degli altri?