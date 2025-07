Rocca interviene sul virus West Nile: disinfestazioni immediate nel Lazio

L’emergenza sanitaria nel Lazio

L’allerta sanitaria è stata lanciata nel Lazio per contenere il rischio legato alla diffusione del virus West Nile. Il presidente della Regione, Francesco Rocca, ha firmato un’ordinanza urgente che impone ai comuni colpiti di eseguire immediatamente attività straordinarie di controllo delle zanzare. Queste misure sono destinate a impedire ulteriori contagi in un momento delicato per la salute pubblica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Misure immediate e stringenti

Nell’ordinanza si sottolinea la necessità di interventi senza indugi per il controllo dei vettori del virus. Le azioni richieste includono trattamenti adulticidi e larvicidi, da attuare con urgenza per ridurre la popolazione delle zanzare responsabili della trasmissione del virus. Questi interventi dovranno essere eseguiti con precisione e rapidità. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sostegno condizionato ai Comuni

La regione ha precisato che i contributi economici saranno destinati esclusivamente ai comuni che dimostreranno di aver effettuato interventi efficaci. Questa misura mira a garantire che le risorse siano utilizzate in maniera ottimale, favorendo le amministrazioni locali che agiscono prontamente e con competenza contro l’infezione virale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata