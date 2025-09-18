Roma abbraccia la connessione: 55 piazze Wi-Fi gratis con sorveglianza. Ecco come

Roma si sta evolvendo in una città sempre più interconnessa e moderna grazie all’ambizioso progetto “Roma 5G”. In un’era dove la connessione è fondamentale, la capitale italiana ha deciso di investire in una rete Wi-Fi pubblica gratuita in numerose piazze, supportata da un avanzato sistema di videosorveglianza. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Un passo avanti nel futuro: “Roma 5G”

Questa iniziativa non solo garantisce maggiore sicurezza, ma offre anche un servizio moderno ed efficiente a cittadini e turisti. L’intero piano è gestito dalla società Smart City Roma del Gruppo Inwit, che sta trasformando l’intera linea A della metropolitana e un totale di cento piazze romane in punti strategici di connessione e controllo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Piazze già connesse e future attivazioni

Attualmente, il servizio Wi-Fi è già attivo in alcune delle piazze più iconiche della città, come Piazza del Campidoglio e Piazza del Popolo. Queste aree sono solo l’inizio di una serie di località che vedranno presto accendersi il segnale gratuito. Tra le altre piazze coinvolte nel piano figurano Piazza Trilussa e Piazza Vittorio Emanuele II. In totale, sono già cablate ventidue piazze che saranno pronte per l’attivazione entro l’ottobre del 2025. I lavori procedono a ritmo serrato anche per il completamento di sette ulteriori piazze tra cui Piazza Cavour e il Circo Massimo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sicurezza e tecnologia a braccetto

Il progetto non si ferma alla connettività. La sicurezza viene potenziata da ben 230 videocamere installate in tutta la città, insieme a 280 access point Wi-Fi 6 supportati da dieci chilometri di fibra ottica che promettono velocità fino a 300 Mbps. Gli utenti possono accedere facilmente con login tramite email e navigare senza interruzioni per due settimane. Questa infrastruttura non migliora solo l’esperienza digitale dei cittadini ma fornisce anche un sofisticato sistema di monitoraggio ambientale attraverso circa 1.800 sensori IoT disposti nei vari punti strategici.

La metropolitana come dorsale tecnologica

L’espansione della copertura tecnologica tocca anche il trasporto pubblico: l’intera linea A della metropolitana è stata dotata di copertura 4G e 5G con oltre 85 chilometri di fibra ottica e ben 1.500 miniantenne distribuite nelle sue ventisette stazioni. Dopo aver avviato le prime nove stazioni giubilari lo scorso aprile, i lavori proseguono ora sulle linee B e B1 mentre la progettazione per la linea C è in corso.

Il ruolo della municipalità nella rivoluzione digitale