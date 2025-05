Roma, al Bioparco parte il centro estivo per bambini: ecco quando

Con la fine dell’anno scolastico, torna anche quest’estate il centro estivo del Bioparco di Roma, un’occasione speciale per bambini e ragazzi tra i 4 e i 12 anni di vivere un’esperienza immersiva nella natura, tra gioco, apprendimento e scoperta. Il centro sarà attivo dal 9 giugno al 12 settembre, dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 8:30 alle 16:30. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Centro estivo al Bioparco, le prime informazioni

Il filo conduttore di questa edizione sarà il tema "Scatti selvaggi – Il Bioparco in un rullino", un titolo che unisce l'esperienza della fotografia alla riflessione sull'evoluzione degli zoo nel tempo. I partecipanti saranno accompagnati in un viaggio fatto di immagini, esplorazioni e racconti, per scoprire come sono nati e come si sono trasformati i giardini zoologici, da semplici luoghi di esposizione a spazi dedicati alla tutela della biodiversità e all'educazione ambientale.

Ogni giornata sarà scandita da un mix dinamico di attività: visite guidate e incontri ravvicinati con gli animali, laboratori creativi e giochi all’aperto, attività interattive a tema ambientale e sessioni fotografiche per raccontare il Bioparco attraverso lo sguardo dei bambini. Un vero e proprio “campo base” educativo dove, divertendosi, i più giovani avranno modo di conoscere le caratteristiche di moltissime specie animali, comprenderne i comportamenti, e riflettere sul loro ruolo all’interno degli equilibri naturali.

L'obiettivo educativo è trasformare la naturale curiosità dei bambini in consapevolezza ambientale, stimolando il senso di responsabilità nei confronti del pianeta. Le attività sono pensate per mostrare come ogni essere vivente, grande o piccolo che sia, abbia una funzione precisa nell'ecosistema. I partecipanti scopriranno anche quanto sia cambiata la filosofia dei moderni giardini zoologici, oggi sempre più simili a vere e proprie "Arche di Noè" contemporanee, impegnate nella conservazione delle specie e nel dialogo con il pubblico per costruire una cultura della sostenibilità.

Tutte le informazioni utili – dal programma settimanale alle modalità di iscrizione, costi, e turni disponibili – sono consultabili direttamente sulla pagina dedicata al centro estivo sul sito del Bioparco.

