Roma, allarme sicurezza per i non vedenti al Tuscolano: disagi e denunce

Domenica pomeriggio poteva trasformarsi in una tragedia per Maria Luisa Gargiulio, psicologa di 58 anni e non vedente. Solo grazie all’intuito del suo cane guida, Luna, un golden retriever addestrato a riconoscere i pericoli, Maria Luisa ha evitato il peggio in via Tuscolana.

Si è trattato di un momento drammatico che ha messo in luce le sfide quotidiane affrontate da molti residenti del quartiere più popoloso di Roma per quanto riguarda i non vedenti.

Il quartiere Tuscolano: la storia di Maria Luisa e Luna

Tra le stazioni metro di Lucio Sestio e Giulio Agricola, si concentra la maggior parte degli immobili dell’ente Ipab Sant’Alessio per ciechi. Nonostante ciò, la sicurezza rimane un miraggio per chi deve affrontare marciapiedi dissestati e monopattini abbandonati ovunque. Sono numerose le testimonianze come quella di Maria Luisa che denunciano situazioni di pericolo costanti.

L’esperienza dei residenti

“Erano le 20:30 quando Luna mi ha strattonata”, racconta Maria Luisa. Un uomo ubriaco, coinvolto in una lite, l’ha travolta senza che lei potesse fare nulla. Il suo racconto non è isolato. La movida serale e l’incuria generale del quartiere rendono ogni uscita una sfida carica d’incognite. “In questo quartiere ci sentivamo al sicuro tra la gente”, aggiunge tristemente la Gargiulio.

Appello alle istituzioni e il ruolo delle associazioni

I racconti come quello della psicologa non fanno altro che aumentare la pressione sulle istituzioni locali affinché intervengano con provvedimenti concreti. Stefania Leone, presidente dell'associazione Disabili Visivi, sottolinea l'urgenza di soluzioni rapide: "Abbiamo il diritto di muoverci liberamente senza timore".

Sfide quotidiane: dai monopattini alle barriere architettoniche

La mancanza di controllo sui monopattini elettrici è solo uno degli ostacoli principali per i non vedenti a Roma. Le proposte delle associazioni includono la creazione di rastrelliere specifiche e multe rigorose per chi parcheggia in modo sconsiderato. Jacopo Di Paolo, altro membro attivo della comunità dei disabili visivi, esprime frustrazione nel dover combattere contro ostacoli invisibili al cane guida o al bastone.

Incertezza del futuro e il bisogno di cambiamento

Mentre le istituzioni cercano soluzioni praticabili, Maria Luisa continua a confidare nella fedeltà della sua Luna che l’accompagna ovunque. “Vorrei camminare sentendomi sicura”, dice speranzosa la dottoressa Gargiulio mentre Luna decide fermamente quale strada scegliere evitando punti critici.