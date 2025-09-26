Roma, anarchia urbana: l’auto in mezzo all’incrocio e “Cerbero” a caccia di trasgressori

Nella capitale in cui ogni mattina sembra una gara al parcheggio selvaggio, l’episodio accaduto all’angolo tra via di Villa Pamphili e via Fonteiana – un’utilitaria abbandonata in mezzo all’incrocio che viene investita da un autobus che non può sterzare in tempo – assume una valenza simbolica: è più di un incidente, è la cartina al tornasole del caos stradale che ammanta Roma ogni giorno. E in questa cornice entra con forza il “Cerbero” comunale, il sistema anti-sosta selvaggia che promette di inchiodare chi parcheggia come vuole. Ma la questione è più complicata di quanto le schermate-social lascino credere.

L’incidente “banale” che parla della sosta selvaggia a Roma

Quel mattino, probabilmente come tanti altri, l’automobilista si è detto «due minuti» e ha lasciato la sua utilitaria grigia… dove capita: non in curva soltanto, ma praticamente al centro di un incrocio già stretto. Un testimone lo avrà visto scendere e sparire dietro l’angolo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il dramma è scattato al passaggio di un autobus che imbocca la discesa: spazio troppo stretto, niente margine di manovra, la carrozzeria dell’auto “intrusa” è accartocciata. Paraurti, fanali, cofano, targa: tutto danneggiato. Il conducente del bus, forse senza neanche rendersi conto dell’entità del danno, prosegue la corsa senza fermarsi. Una scena che, pur con le sue varianti, è nota ai romani: stridono metallo e nervi, spuntano curiosi, si diffondono gli scatti.

Questa non è cronaca da “roba da zona suburbana”. È il centro urbano che, ogni giorno, costringe le regole del Codice della strada dentro una giungla di trasgressioni tollerate, eccezioni spontanee e caos calcolato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Sosta selvaggia, numeri da bollettino

Il fenomeno non è locale, è sistemico. Secondo i dati ufficiali, Roma registra cifre impressionanti:

Da gennaio a maggio 2025 sono state comminate 460.000 sanzioni per violazioni stradali legate alla sosta e simili comportamenti.

per violazioni stradali legate alla sosta e simili comportamenti. La vicecomandante della Polizia Locale ha dichiarato che nelle “doppie file e soste irregolari” l’amministrazione conta circa 25.000 multe a settimana, grazie anche al nuovo sistema “Cerbero”.

grazie anche al nuovo sistema “Cerbero”. Rispetto ai primi otto mesi del 2024, già nel 2025 si rileva un salto: le sanzioni per soste irregolari passano da 407.000 a 533.000, segno che i controlli stanno crescendo in modo consistente.

È chiaro che il problema non è solo la trasgressione individuale, ma la cultura urbana che l’accetta, la tollera o, peggio, la incentiva.

“Cerbero”: un cane tecnologico a tre teste — promessa o pericolo?

Il nome scelto non è casuale: “Cerbero” richiama il mitico cane guardiano degli inferi. Nel contesto romano, è l’occhio “tecnologico” che le pattuglie dei vigili montano sui loro mezzi per rilevare in tempo reale le infrazioni di sosta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Fondata su telecamere intelligenti (fisheye) e algoritmi, la tecnologia può individuare veicoli in sosta vietata, doppia fila, occupazione di spazi riservati ai disabili, o altri illeciti amministrativi (come revisione scaduta o assicurazione assente). Le rilevazioni vengono trasmesse direttamente a tablet o sistemi dei vigili, che possono irrogare la multa con pochi tocchi.

Ci sono però ambiguità e nodi irrisolti:

Il dispositivo rileva oggetti sulla strada, non necessariamente un veicolo “abbandonato” dal conducente. Questo apre il problema della distinzione tra “divieto di fermata” e “divieto di sosta” : se all’interno del veicolo c’è il conducente, l’illecito non può essere punito come divieto di sosta con multa automatica.

e : se all’interno del veicolo c’è il conducente, l’illecito non può essere punito come divieto di sosta con multa automatica. In molti dibattiti è emersa l’ipotesi che i ricorsi delle multe basteranno sull’affermazione che l’automobilista era presente nell’auto al momento della rilevazione.

“Cerbero” è in dotazione solo ad alcune pattuglie e gruppi GIT (Gruppo Intervento Traffico). Non è capillare su tutto il territorio cittadino.

In sostanza: il dispositivo ha potenziale, ma al momento non è una panacea che da sola potrà risolvere il caos della sosta selvaggia.

Cosa dicono i romani sulla sosta selvaggia

L’episodio dell’auto distrutta da un autobus ha scatenato una guerra social mediatica. Da un lato applausi all’autista (o al destino che ha punito l’indisciplinato), dall’altro sdegno verso la cultura dell’“io parcheggio dove non disturbo” che, nella pratica quotidiana, diventa “parcheggio dove mi serve, punto”.

C’è chi chiede una città “senza regole tollerate” e chi invoca un ripensamento urbano radicale: più parcheggi, più alternative (trasporto pubblico, mobilità dolce), sanzioni certe, zero ambiguità.

Il Comune risponde che i proventi delle multe non vanno “in casse” generiche, ma saranno reinvestiti nella manutenzione della rete stradale e nella sicurezza urbana. Parole che spesso scontrano con la lentezza nella riparazione delle buche e l’incuria delle strade, che tutti vedono ma pochi imputano direttamente alle politiche della mobilità.

Il problema vero dietro il danno visibile

Quell’incidente apparentemente “minore” è gravido di implicazioni:

Sicurezza – Un veicolo in mezzo a un incrocio è una trappola per chi transita, pedoni compresi. Il margine di errore è minimo, il danno potenziale enorme. Cultura urbana – Se la regola dominante è “si parcheggia dove si può”, l’articolo 158 del Codice della strada (divieto di sosta, fermata, intralcio) rischia di restare lettera morta. Efficacia delle politiche – Un sistema di controllo come “Cerbero” ha senso solo se accompagnato da effettiva presenza sul territorio, manutenzione urbana e veri deterrenti, non slogan tecnologici.