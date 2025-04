Roma apre le porte al Far West, arriva “COLT”

Un vero e proprio villaggio western, di oltre 4 mila metri quadrati, tra saloon, ambulatori, la prigione, l’emporio e la chiesa, è pronto ad aprire le proprie porte ai cittadini di ogni estrazione che decideranno di raggiungere “Lone Town’”…alle porte di Roma. Il Vecchio West è servito.

Si chiama “Chronicles of Lone Town”, anche se tutti lo conoscono con l’acronimo “COLT”, ed è un gioco di ruolo dal vivo dedicato al mondo western nato da un’idea di Mauro Canavese e dello staff Spaghetti LARP APS con il regista Giovanni Bufalini. È attualmente il più grande in Italia e offrirà la possibilità ai partecipanti di calarsi per tre giorni nel Vecchio West, rivivendo l’epopea storica che ha dato i natali all’America ma nella rivisitazione del mito tipica del western all’italiana. L’unico imbarazzo è scegliere “chi essere” per i tre giorni di evento: pistoleri, ballerine, uomini di legge, banditi, preti, imbroglioni, oppure molto altro. Ad accogliere i giocatori la città Lone Town, in tutta la sua inquietante bellezza, con decine di edifici, tante trame segrete e conti aperti da sistemare, pronti a deflagrare in tutta la loro forza dirompente.

Un evento unico, che darà la possibilità̀ a tutti quelli che hanno amato gli “spaghetti western” di diventarne i protagonisti. Il prossimo appuntamento è la prosecuzione naturale dei fatti vissuti nel precedente “episodio”, dove i Pinkerton sono stati annientati, il Ku Klux Klan è stato ricacciato via, non senza profonde ferite, in una cittadina che ora è rimasta in balia degli eventi. E’ arrivato il tempo delle scelte drastiche, con all’orizzonte il prospettarsi di nuovi equilibri e di ribellioni silenziose… oppure molto rumorose.

Pietta è il nuovo partner in esclusiva per l’Italia dell’evento, con le repliche a salve delle armi. Non servono esperienza, abilità attoriali o attrezzatura costosa: basta la voglia di mettersi in gioco. A “COLT” vale tutto, o quasi.

Tre giorni immersivi nel selvaggio west, tra bische da saloon, intrighi politici, lotte di potere e colpi di scena degni di un Film di Sergio Leone. Tutti i partecipanti verranno accompagnati nella creazione del proprio personaggio e saranno parte attiva di una storia collettiva scritta giorno per giorno, azione dopo azione.

L’evento è aperto a tutti, appassionati di giochi di ruolo, amanti del western o semplici curiosi che vogliono vivere un’avventura diversa dal solito. I biglietti sono ancora disponibili sul sito ufficiale.

