Roma, arrestate sei persone per borseggio su linea A metro e stazione Termini: tutte senza fissa dimora

Roma vive giorni di festa con strade piene, vetrine illuminate e mezzi pubblici affollati per lo shopping e le visite in centro. Proprio in questo scenario, il Comando Provinciale dei Carabinieri ha ulteriormente potenziato i servizi dedicati al contrasto dei borseggi, con un bilancio che parla di sei arresti in flagranza per furto aggravato. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’attività, svolta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, si è concentrata soprattutto su metropolitana e aree ferroviarie, dove l’aumento dei flussi rende più facile approfittare di un attimo di distrazione.

Natale sicuro a Roma, la stretta dei Carabinieri sui borseggi in metro

Il primo intervento è avvenuto sulla linea A, in prossimità della fermata Termini. I militari della Stazione Roma Salaria hanno bloccato un cittadino georgiano di 42 anni, senza fissa dimora e con precedenti, subito dopo il furto del portafogli ai danni di un turista russo.

Nello stesso snodo, la Stazione Roma Flaminia ha fermato una giovane nomade, anche lei senza fissa dimora e già nota per reati specifici, sorpresa mentre sottraeva il portafogli a una turista svizzera.

Natale sicuro a Roma, dal convoglio di San Giovanni fino a Battistini

Un altro episodio ha coinvolto ancora la linea A, all’altezza della fermata San Giovanni. Qui i Carabinieri della Stazione Roma Salaria hanno arrestato un 65enne romeno con precedenti, ritenuto responsabile del furto del portafogli a una turista polacca.

L’azione di controllo non si è fermata: la Stazione Roma Trionfale ha bloccato un 38enne tunisino, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso a bordo di un convoglio diretto verso Battistini mentre sottraeva il portafogli a una turista italiana di 78 anni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Natale sicuro a Roma, Termini e sportelli ATM sotto osservazione

Il dispositivo ha interessato anche la stazione ferroviaria Termini, punto di passaggio obbligato per chi arriva in città o si sposta verso altri quartieri. All’interno dello scalo, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 45enne cileno, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre sfilava uno smartphone dalla tasca del giubbotto di un 35enne.

Un’ultima operazione è scattata in via Caffaro, dove la Stazione Roma Torrino Nord ha fermato una 22enne bulgara, senza fissa dimora, sorpresa mentre prendeva il portafogli dalla borsa di un’85enne nei pressi di uno sportello ATM.

Natale sicuro a Roma, refurtiva recuperata e rito direttissimo a piazzale Clodio

In tutti i casi, la refurtiva è stata recuperata e restituita alle vittime, che hanno poi formalizzato la denuncia. Gli arresti sono stati convalidati al termine del rito direttissimo svolto presso le aule di piazzale Clodio. Le stesse fonti ribadiscono che, considerata la fase del procedimento, per gli indagati vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Natale sicuro a Roma, controlli fino a fine feste: l’obiettivo è proteggere residenti e visitatori

Il piano, fanno sapere dall’Arma, proseguirà per tutto il periodo festivo. L’obiettivo è mantenere alta la presenza sul territorio nei luoghi con maggiore affluenza, soprattutto lungo le linee del trasporto pubblico e nelle aree turistiche, dove si concentra una parte rilevante dei reati predatori.