Roma, arriva gelo e rischio neve: Raggi emana ordinanza strade e marciapiedi

Roma e la neve. Un rapporto difficile quanto desiderato per una grande città non abituata a questo tipo di evento meteorologico (soprattutto a dicembre e gennaio). E questo Natale 2020, che non è affatto come gli altri, potrebbe, almeno dal punto di vista “scenografico” presentarsi nel modo più classico. Innevato. È in arrivo infatti sul versante tirrenico un’ondata di freddo dal Polo Nord. Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

Formulato il “Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio” redatto dalla Protezione Civile e un’ordinanza firmata dalla sindaca Virginia Raggi.

Neve a Roma: pulizia stradale, taxi e rubinetti

L’ordinanza autorizza i tassisti a protrarre l’orario di lavoro anche oltre i normali turni.

Innanzitutto i senza fissa dimora. La sindaca ha ordinato che in caso di ghiaccio ci siano strutture adatte ad ospitare queste persone.

Per quanto riguarda la circolazione, si viaggia solo se provvisti di pneumatici invernali. E la pulizia dei marciapiedi per evitare che la neve ghiacci nella notte. “I proprietari e gestori di stabili, durante e dopo le nevicate, dalle 8 alle 20, dovranno tenere sgomberi dalla neve i marciapiedi antistanti agli stabili stessi per una lunghezza di due metri”.