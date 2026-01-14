Roma, arriva Supermagic Elementi: due ore di illusioni dal vivo con i migliori maghi del mondo

Roma si prepara a vivere due ore di meraviglia dal vivo, con un evento che ogni anno richiama spettatori di tutte le età: Supermagic Elementi, 22ª edizione del format definito “il più grande spettacolo di magia in Europa”, sbarca all’Auditorium della Conciliazione dal 22 gennaio all’8 febbraio 2026, con un cast internazionale e un tema potente, ispirato ai quattro elementi: aria, acqua, fuoco, terra. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Supermagic Elementi a Roma: date, teatro e un tema che diventa spettacolo

La cornice è una delle sale più riconoscibili della Capitale, a pochi passi dal Vaticano: Auditorium della Conciliazione, in via della Conciliazione. In cartellone, un’edizione costruita come un viaggio sensoriale, dove le discipline dell’arte magica traducono gli elementi in immagini sceniche: levitazioni, apparizioni, manipolazioni, grandi illusioni e momenti di pura poesia visiva. L’idea è chiara: non un semplice susseguirsi di numeri, ma un racconto teatrale che alterna stupore, ritmo e una dose di leggerezza capace di parlare a famiglie, appassionati, curiosi.

Supermagic Elementi a Roma: i numeri di un evento diventato riferimento

Non è un debutto, ma una macchina spettacolare rodata: nelle edizioni passate Supermagic ha portato in scena 130 artisti e superato 280.000 spettatori, consolidando una reputazione rara nel settore. A rafforzarla c’è anche un riconoscimento che pesa: Supermagic è stato indicato dalla Fédération Internationale des Sociétés Magiques (FISM) come “Migliore spettacolo di magia”, un sigillo che, anno dopo anno, alimenta l’attesa del pubblico romano e non solo.

Supermagic Elementi a Roma: i protagonisti internazionali, dal Canada alla Finlandia

Il cartellone 2026 mette insieme sette nazioni e 16 artisti, con alcune firme già celebri anche fuori dai teatri, grazie alla televisione e al mondo social.

Arriva dal Canada Darcy Oake, nome associato a un illusionismo moderno e spettacolare, noto anche per apparizioni televisive molto seguite. La sua cifra è un approccio contemporaneo, costruito su ritmo e impatto scenico, capace di portare lo spettatore sul bordo dell’incredulità senza perdere eleganza.

Dalla Germania c’è Maurice Grange, indicato come campione europeo di manipolazione, disciplina che vive di precisione assoluta e controllo millimetrico del gesto: un lavoro “di mano” che, visto dal vivo, fa capire perché la magia non è solo trucco, ma allenamento, studio, mestiere.

La Francia porta in scena Xavier Mortimer, artista premiato e molto riconoscibile per creatività e capacità narrativa: un modo di fare magia che unisce immaginazione, sorpresa e un linguaggio scenico vicino alla sensibilità contemporanea.

Dal Nord Europa arrivano Jay & Jade Niemi: stile raffinato, presenza scenica magnetica e numeri che giocano con apparizioni e magia “classica” resa attuale, anche grazie alla complicità di coppia.

E poi Topas, tedesco, indicato come due volte campione del mondo, con uno stile che intreccia tecnica, musica e invenzione: un tipo di performance che in teatro funziona come un concerto, dove l’effetto nasce anche dal tempo e dall’ascolto.

Supermagic Elementi a Roma: l’Italia in scena e la guida di Remo Pannain

Nella squadra 2026 c'è spazio anche per l'Italia, con due presenze di peso. Paolo Carta & Sara tornano con un repertorio costruito su invenzione e ingegno scenico: una magia che guarda avanti, dove l'illusione diventa quasi "futuristica" nella resa e nelle soluzioni.

Il pubblico più giovane riconoscerà Matteo Fraziano, vincitore di Tu sì que vales (2024), che reinterpreta in chiave moderna l’arte delle ombre cinesi, trasformando luce e silhouette in racconto emotivo.

A tenere le fila, come in ogni edizione, è Remo Pannain, ideatore e anima di Supermagic: una presenza che dà continuità al progetto e che, per molti spettatori, rappresenta la "firma" dell'evento romano.

Supermagic Elementi a Roma: VIP Experience e il “dietro le quinte” per vivere lo show da vicino

Accanto ai biglietti tradizionali, l’organizzazione propone anche una formula pensata per chi vuole qualcosa di più: la Supermagic VIP Experience. Prevede posti in Poltronissima, ingresso anticipato con rinfresco di benvenuto, un momento di magia a distanza ravvicinata e una visita backstage guidata da un artista del cast, oltre a locandina autografata e un regalo da collezione. Un modo, insomma, per portare lo spettatore oltre la platea e trasformare la serata in racconto da ricordare.

Supermagic Elementi dopo Roma: le date di Torino

Finito il ciclo romano, Supermagic Elementi proseguirà in Piemonte: tappa al Teatro Alfieri di Torino dal 13 al 15 febbraio 2026, per un finale di tournée che conferma l’ambizione nazionale del progetto e la sua capacità di muovere pubblico anche fuori dalla Capitale.