Roma. Auto pirata travolge monopattino con due persone a bordo, un 36enne morto sul colpo e un 26enne ferito grave

Una collisione brutale nel cuore della notte

Succede tutto intorno alle 2 di notte, in una Roma ancora sveglia in alcune sue arterie, ma deserta in molte altre. In via di Tor Bella Monaca, un'auto lanciata a forte velocità travolge due persone in monopattino. Sono giovani, entrambi spagnoli. Uno ha 36 anni e muore sul colpo. L'altro, 26enne, viene trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni, cosciente ma ferito.

La dinamica, secondo i primi rilievi del gruppo Torri della Polizia Locale, è netta: nessuna frenata, nessuna manovra d’emergenza. Solo l’impatto e poi la fuga. L’auto, dopo aver colpito il monopattino, urta anche un altro veicolo con due persone a bordo. Fortunatamente illese. Eppure, anche dopo questo secondo impatto, chi era alla guida non si ferma.

L’auto abbandonata a Prati, ma chi la guidava?

La notizia rimbalza veloce nella prima mattinata. Non si tratta solo di cronaca nera: c’è qualcosa di profondamente disturbante nell’abbandono del luogo del delitto, nella velocità con cui si sparisce come se nulla fosse successo. L’auto viene trovata a distanza di poche ore, parcheggiata nel quartiere Prati. È sotto sequestro, ma non c’è ancora un nome certo per chi fosse al volante.

Le indagini proseguono tra testimonianze, tracciamenti delle telecamere e rilievi tecnici. Un lavoro accurato, reso ancora più complesso dalla velocità con cui gli eventi si sono susseguiti. Una manciata di secondi ha deciso la vita di due persone e aperto un varco di dolore che tocca anche chi, con quelle vittime, non ha nulla in comune se non l'abitare la stessa città.

Mobilità urbana e senso civico: una frattura che si allarga

In un contesto urbano dove la mobilità su due ruote è cresciuta in maniera esponenziale, anche grazie ai monopattini elettrici, episodi del genere non sono più rari. Ciò che colpisce, però, non è solo il tragico epilogo. È il contorno: la mancanza di responsabilità, il silenzio dopo l'urto, la fuga. La strada è diventata spesso uno spazio senza volto, dove si è presenti solo fino al momento in cui accade qualcosa.

Roma, tra il centro e le periferie, continua a interrogarsi sul senso stesso di convivenza urbana. I mezzi cambiano, le regole si aggiornano, ma ciò che sembra mancare è ancora il patto implicito tra chi vive la strada e chi la rispetta. E la cultura della città – quella che si costruisce anche nell’attenzione all’altro, nel gesto di fermarsi – non è fatta solo di eventi o festival, ma anche di questo tipo di civiltà quotidiana.

Un ragazzo è morto, un altro è ferito. Nessuno dei due era su un’auto, eppure sono stati centrati in pieno da qualcosa che dovrebbe servire a spostarci, non a dividerci.

La legge non consente di andare in due sul monopattino elettrico. Questo veicolo è progettato per l’uso individuale e non è dotato di posto a sedere per un passeggero. Trasportare altre persone è una violazione delle regole di utilizzo e comporta sanzioni.

