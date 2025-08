Roma. Blitz della Polizia Locale, sgominata rete di truffatori delle Tre Campanelle: denunciate 14 persone

Un’operazione mirata nel cuore della capitale

Nel pieno delle vivaci giornate romane, quando migliaia di turisti e giovani invadono le strade del centro storico, la polizia ha deciso di colpire. In due operazioni distinte e ben orchestrate, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale hanno smantellato una rete di gioco d’azzardo illegale che operava nei pressi della celebre Fontana di Trevi.

L’antico inganno delle tre campanelle

Il “gioco delle tre campanelle” è una truffa vecchia quanto efficace. Il bersaglio principale? Turisti ignari e pellegrini attirati da eventi grandiosi come il Giubileo dei Giovani. Gli organizzatori del raggiro erano 14 individui di nazionalità romena che si muovevano con abilità e astuzia tra le vie centrali della città eterna. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La strategia dei truffatori

Il gruppo era ben organizzato: cambiavano continuamente posizione per evitare i controlli, spostandosi agilmente tra le strade affollate. Gli agenti del I Gruppo Centro e dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale) sono però riusciti a individuarli e ad agire in modo rapido ed efficiente. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

I risultati dei blitz

Durante i blitz sono stati sequestrati diversi oggetti usati per il gioco d’azzardo e contanti provenienti dalle truffe. Tutti i membri del gruppo sono stati denunciati per esercizio abusivo del gioco d’azzardo; inoltre, uno di loro è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una città sotto controllo

Queste azioni confermano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e l’integrità delle zone più frequentate dai turisti a Roma. Operazioni come queste rappresentano un monito per coloro che pensano di poter approfittare delle folle per commettere reati indisturbati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata