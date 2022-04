Una domenica speciale all’insegna della lotta contro l’odio. Nella giornata di domani, domenica 10 aprile, dalle ore 15 partirà dall’infopoint Emergency di Roma in Via Quattro Novembre 157/B, la caccia al tesoro culinaria e culturale organizzata dall’associazione.

Si andrà alla scoperta delle cucine e delle culture diverse presenti nella nostra città, percorrendo le vie di una Roma multietnica e multiculturale.

L’evento fa parte della rassegna A Perdita d’Odio, un progetto che ha come missione la lotta e la sensibilizzazione verso le hate speech. Una rassegna organizzata dall’infopoint Emergency presso gli spazi delle associazioni Cittadini del Mondo e CIES – MaTeMù e le Biblioteche Enzo Tortora, Raffaello e Nelson Mandela.

Caccia al tesoro contro l’odio: 4 tappe e 5 indizi

La Caccia al tesoro ha l’obiettivo di coinvolgere tutti i partecipanti in un vero e proprio tour culinario. Per questo motivo saranno previste ben quattro diverse tappe all’interno di locali tipici delle cucine di diverse zone del mondo.

Si partirà innanzitutto con un iter inter nos con la tanto amata cucina tradizionale romana, poi si percorrerà la Siria e le cucine speziate dell’Eritrea e del Pakistan.

In ogni tappa i concorrenti riceveranno degli indizi e aneddoti utili per “comprendere la vita e le abitudini di concittadini di appartenenze altre e la storia di luoghi caratteristici nella storia del VII Municipio di Roma“.

Dunque il cibo diventa il vero elemento che fa da collante a tutte le culture e le tradizioni. “Passando per il palato, si cercherà di abituare la lingua non solo a sapori nuovi, ma anche ad un linguaggio più inclusivo“.

Inoltre, l’iniziativa non solo sarà sostenibile a livello sociale culturale, ma anche ambientale. Infatti, tutte le tappe della caccia saranno percorse a piedi o al massimo con i mezzi pubblici. Mentre il cibo sarà distribuito in contenitori di materiale biodegradabile e riciclabile.

Un vero e proprio tuffo nella storia del VII Municipio di Roma all’insegna della lotta contro l’odio. Caccia al Tesoro Emergency

Emergency, A perdita d’Odio: film e incontri contro le discriminazioni

Emergency è già conosciuta per le sue numerose iniziative contro l’odio. Come la caccia a tesoro sono tante le iniziative promosse dalla rassegna A Perdita d’Odio. Infatti, con questo progetto, avviato a gennaio del 2022 e in fase di conclusione nell’aprile dello stesso anno, Emergency ha finalizzato un ciclo di incontri sui discorsi sull’odio. Al centro delle attività c’è la lotta agli stereotipi e alle discriminazioni e maggiore sensibilità nei confronti delle vittime.

I protagonisti grazie ai quali si è potuta portare avanti questo progetto sono tutti i centri d’infopoint di Emergency nelle città di Roma, Genova e Torino.

In questi mesi si sono susseguite attività come proiezioni di film sulla guerra in Afghanistan, incontri e convegni con l’intervento di esperti.

Ma anche iniziative innovative come la Biblioteca vivente, un’esperienza fuori dal comune che si pone la missione di trasmettere il sapere non attraverso i libri, ma tramite le persone.

Inoltre, non sono mancate le attività di sensibilizzazione verso la Pace, come quella che si terrà nella giornata di oggi e domani, sabato 9 e domenica 10 aprile, in varie piazze romane con la Colomba di Pace di Emergency. “Un gesto di condivisione e solidarietà che, quest’anno più che mai, rappresenta un aiuto concreto per sostenere tutte le vittime di guerra di ieri e oggi”.

